Жилой комплекс «Зеленая река» строится в Кировском районе Омска. Проект реализуется в формате жилого квартала, застройщик — омское подразделение компании «Эталон». Сдача комплекса в эксплуатацию планируется на 2024 год, однако о продаже квартир застройщик уже объявил.
В структуру комплекса «Зеленая река» в Кировском районе войдут 14 корпусов с квартирами, а также объекты инфраструктуры — торговые помещения, дошкольное учреждение, стоянки для автомобилей, внутренние дворы и зоны отдыха. В корпусах новостройки предлагаются 1 комнатные, а также 2 комнатные, 3 комнатные и даже 4 квартиры с 4 комнатами разной площади. Также в новостройке есть студии метражом от 28 кв. м. Высота потолков в жилых помещениях — от 2,7 до 2,8 м. Застройщик сдает владельцам квартиры без отделки.
Новостройка имеет оригинальное и современное архитектурное решение — фасады корпусов выдержаны в ярких и интересных гаммах, украшены витражами, французскими балконами. Корпуса возводятся на монолитной основе с использованием вентилируемых фасадов навесного типа, в отделке используется качественный керамогранит. Переменная высота жилых корпусов обеспечивает хорошую инсоляцию квартир в новостройке в любое время года.
Территория ЖК «Зеленая река» будет благоустроена — откроется просторный променад, будет выполнен ландшафтный дизайн, установлены спортивные, игровые площадки, площадки для катания на роликах и на скейте.
Новостройка «Дом на Енисейской» в Кировском районе Омска возводится силами девелоперской компании «Московка-дом 3». Это омский застройщик, который имеет в городе надежную репутацию.
ЖК включает монолитно-кирпичный корпус высотой в девять этажей, рассчитанный на пять подъездов. Всего в новостройке запроектировано 200 квартир разной площади и с варьирующимися планировочными решениями — есть 3 комнатные, 2 комнатные, 1 комнатные и 4-комнатные квартиры. Студии проектом не предусмотрены. Девелопер передает квартиры в новостройке собственникам с выполненной черновой отделкой. Из квартир жилого комплекса открываются красивые виды на расположенную рядом реку Иртыш.
Первые этажи корпуса отведены под нежилые офисные площади. В каждом подъезде установлен современный лифт. Территория новостройки будет благоустроена — запланирована установка игровых, спортивных площадок, будет также площадка для выгула домашних животных. Для парковки автотранспорта жильцов новостройки выделяется большая стоянка более чем на сто машин.
В пешей доступности от новостройки — развитая инфраструктура Кировского района: общеобразовательные школы, лицей, несколько детских садов, в том числе частные дошкольные учреждения, продуктовые магазины, фитнес-центры, а также местная ледовая арена. Пешком можно дойти до благоустроенной зоны отдыха на набережной Иртыша.
Новостройка в Кировском районе Омска, по адресу: проспект Комарова, 11/3, сдана в эксплуатацию в 2021 году. В доме можно приобрести готовые для проживания квартиры как вторичную недвижимость и новое жилье (первичное предложение) — квартиры с выполненной черновой отделкой.
Девелопер проекта — омская компания-застройщик «Джаст фит лайф». В новостройке девять этажей, один подъезд. Проект включает 1 комнатные, 3 комнатные, 2 комнатные квартиры разной площади — от 35 до 80 кв. м.
Новостройка расположена в месте с развитой и полноценной инфраструктурой. В пешей доступности — зеленая зона, парк имени 300-летия Омска, торговые центры, школы, детские сады, поликлиники. С территории жилого комплекса есть удобные выезды на проспект Комарова, бульвар Архитекторов, по которым можно добраться в Ленинский и в любой другой район города, а также в населенные пункты области.
«Енисейский» — новостройка класса эконом, которая возводится в Кировском округе Омска, на 3-й Енисейской улице. Застройщик — омский девелопер «Сибирский строитель». Жилой комплекс включает один кирпичный корпус высотой в 10 этажей. Сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на 2022 год.
В новостройке в Кировском районе предлагаются квартиры от одной до трех комнат, метраж — от 35 до 85 кв. м. Застройщик передает собственникам квартиры с черновой или предчистовой отделкой — состояние влияет на стоимость жилья. Высота потолков в квартирах новостройки — 2,7 м. Можно купить квартиру со свободным планировочным решением либо с уже возведенными перегородками между комнатами.
Территория новостройки благоустроена, установлены современные детские площадки, есть прогулочные зоны, а также места для парковки автотранспорта.
Новостройка расположена в районе со сложившейся инфраструктурой, в окружении малоэтажных зданий, благодаря чему в квартирах ЖК всегда светло. Пешком можно дойти до набережной Иртыша, есть удобные выезды на улицу Конева, улицу 70-летия Октября, другие магистрали города. Рядом с новостройкой есть школы, поликлиники, магазины, детские сады, остановки общественного транспорта.
Жилой комплекс «Кузьминки» — новостройка Кировского района, сданная в эксплуатацию в 2021 году. Собственники уже получили ключи, идет заселение. Квартиры в новостройке можно купить как у застройщика, компании «Сибгазстройдеталь», так и на рынке вторичной жилой недвижимости. Проект позиционируется как микрорайон.
В структуру ЖК входят 17 кирпично-монолитных жилых корпусов от 19 до 22 этажей. Корпуса расположены на некотором расстоянии, между ними есть прогулочные дорожки, тротуары, места для проезда машин.
Квартиры в новостройке можно купить с выполненной чистовой или с предчистовой отделкой. В продаже есть однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры метражом от 38 до 80 кв. м, квартиры со свободной планировкой. При желании покупатель может приобрести квартиру, готовую для проживания, — с отделкой высокого качества, выполненной в формате «под ключ». Такие предложения в ЖК тоже есть.
Кировский район, в котором расположена новостройка, активно развивается. В пешей доступности от ЖК — набережная Иртыша, большой парк. С территории квартала есть выезды на бульвар Архитекторов, проспект Комарова: транспортная доступность позволяет добраться в Ленинский, Центральный и любой другой округ города.
Все объекты инфраструктуры Кировского района также расположены в непосредственной близости от новостройки. В их числе — сетевые продуктовые магазины, ТЦ, гипермаркеты, рестораны и кафе, больницы и поликлиники, оздоровительные комплексы, несколько дошкольных учреждений, лицей, гимназия, общеобразовательные школы. Кроме того, школа в перспективе будет построена и в структуре ЖК.
Новостройка «Регата» — масштабный жилой квартал в Кировском округе Омска, который возводится рядом с рекой Иртыш, между улицей 12 Декабря и улицей Граничной, в непосредственной близости от благоустроенного пляжа и большого парка.
Жилой комплекс сдается в эксплуатацию в конце 2022 года. Застройщик — омское предприятие «ЗСЖБ № 6», которое также реализует проекты по возведению жилой недвижимости и в других округах Омска, в том числе в Ленинском.
В структуру новостройки в Кировском районе входят семь корпусов панельного типа высотой от 10 до 16 этажей. В доме предлагаются квартиры разной площади и планировки, купить которые можно по ДДУ. На территории комплекса будет обустроена большая стоянка для автомобилей, рассчитанная на несколько сотен машино-мест. В новостройке будет работать собственная котельная, что позволит владельцам квартир не переживать по поводу сезонного отключения отопления, горячего водоснабжения.
Новостройка находится в окружении объектов инфраструктуры Кировского округа: это детские сады и школы, салоны красоты, кафе и рестораны. Для прогулок подойдет уютный сад имени Кирова, который расположен в пешей доступности от ЖК.
Одна из самых известных новостроек Кировского района Омска — жилой комплекс, который строится на улице Талалихина, 22. Застройщик — омский девелопер «Новый дом». Сдача дома в эксплуатацию запланирована на конец 2022 года.
В структуре ЖК — монолитный дом высотой в 10 этажей, возводящийся с применением инновационных технологий и материалов. Первые этажи корпуса отводятся под объекты коммерческой инфраструктуры — здесь будут работать салоны красоты, торговые предприятия. В каждом подъезде будут работать современные бесшумные лифты.
В новостройке на Талалихина в Кировском округе можно купить квартиры метражом от 33 до 45 кв. м. Планировочные решения варьируются, однако в каждой из квартир предусмотрен большой балкон. Застройщик передает покупателям квартиры с выполненной черновой отделкой:
Территория новостройки к моменту окончания строительства будет благоустроена — установят спортивные снаряды, появятся прогулочная зона, игровая площадка, стоянка для автомобилей.
В непосредственной близости от новостройки на Талалихина находятся остановки общественного транспорта, с территории ЖК есть выезды на улицу Перова и другие улицы. От центра Омска новостройку отделяет порядка 10 км. В пешей доступности — многочисленные продуктовые магазины, поликлиника, кафе и рестораны, несколько детских садов и досуговых центров, школы. Кроме того, детский сад будет открыт и в самом жилом комплексе.
«Садовый» — микрорайон-новостройка в Кировском округе Омска, расположенный рядом с берегом реки Иртыш. Строительство ведет компания «ГК ПИК-Западная Сибирь». В эксплуатацию новостройка будет сдана до 2027 года — в несколько очередей.
В структуру новостройки, которая по площади будет сопоставима с полноценным жилым районом, войдут несколько каркасно-монолитных корпусов. Строительство ведется по индивидуальному авторскому проекту, архитектурный облик зданий отличается особым стилем и аккуратностью.
Квартиры в ЖК «Садовый» в Кировском округе будут передаваться покупателям в состоянии без отделки либо с выполненной черновой отделкой. Высота потолков в квартирах — от 2,7 м.
В непосредственной близости от новостройки находятся крупный физкультурно-оздоровительный комплекс, несколько гипермаркетов, магазины, школы и другие объекты инфраструктуры.
Новостройка «Квартал на Поворотной» находится в Кировском округе Омска, между проспектом Комарова, бульваром Архитекторов и улицей 70-летия Октября. Проект реализует ГК «Сибгазстройдеталь», сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на 2024 год.
В структуру новостройки, согласно проекту, будут входить семь монолитно-кирпичных корпусов. В домах предлагаются квартиры разной площади и планировки, собственникам застройщик передает их с выполненной отделкой предчистового типа:
В корпусах устанавливаются пассажирские и грузовые лифты, в подъездах новостройки работают камеры видеонаблюдения. Такие камеры также есть на парковке и по всей территории ЖК.
Двор квартала в Кировском районе закрыт для движения автомобилей. В планах застройщика — его благоустройство: установка игровых и спортивных комплексов, укладка безопасного покрытия на основе резины.
«Волна» — новостройка в Кировском районе, которая реализуется в формате микрорайона. Комплекс возводится в непосредственной близости от набережной реки Иртыш, в нескольких километрах от центра Омска, в районе с хорошей транспортной доступностью.
Новостройка представлена тремя монолитно-кирпичными жилыми домами высотой в 16 этажей. В ЖК «Волна» можно приобрести:
Метраж квартир — от 34 до 100 кв. м. Планировочные решения варьируются, однако отличаются эргономичностью. Балконы в квартирах новостройки остеклены. Жилье застройщик передает покупателям в состоянии под чистовую отделку — все коммуникации к квартирам подведены.
Территория квартала благоустраивается и озеленяется. Возле корпусов новостройки в Кировском районе появятся спортивные, игровые комплексы для детей, вместительный паркинг для автомобилей.
В непосредственной близости от квартала «Волна» сосредоточены объекты сложившейся инфраструктуры Кировского округа — продуктовые магазины, сетевые супермаркеты, кафе и рестораны, несколько ТЦ и гипермаркетов, СК «Арена Омск», поликлиники, несколько гимназий, лицей и общеобразовательная школа, детские сады.
В районе есть поликлиники, больницы, аптеки, медицинские центры. Пешком от жилого комплекса можно дойти до отделений крупных банков, почты.
Застройщик проекта — компания «Строительные технологии», для которой «Волна» — первая новостройка не только в Кировском округе, но и во всем Омске.
ЖК «Березовая роща» строится в Кировском районе Омска, рядом с рекой, на территории активно развивающегося и густонаселенного района. Проект сдан в эксплуатацию, в настоящее время квартиры заселяются.
В структуру комплекса входят восемь монолитно-кирпичных новостроек высотой 16 этажей. Последний из домов комплекса был сдан в конце 2021 года, в нем проектом предусмотрено 125 квартир, метраж которых варьируется от 35 до 110 кв. м. Это однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. Застройщик, ЖСК «Березовая роща», передает их собственникам в состоянии под черновую отделку. Высота потолков в квартирах новостройки — от 2,7 м.
ЖК расположен на пересечении бульвара Архитекторов и улицы Ватутина, рядом с живописной рощей, в непосредственной близости от остановок общественного транспорта, крупного ТЦ. Пешком можно дойти до бассейна, спортивного центра, рядом есть несколько школ, детских садов, салонов красоты, гипермаркет.
Квартиры в новостройках Кировского района в 2022 году можно купить в ипотеку, обратившись за кредитом в любой из банков, работающих в Омске. Ряд покупателей имеют право воспользоваться выгодной программой и льготными условиями ипотеки с господдержкой. По этой программе предлагаются особые ставки: гораздо ниже, чем при стандартных условиях.
На господдержку и условия соответствующей программы при оформлении и погашении ипотечного жилья имеют право молодые семьи Омска, в которых обоим супругам пока еще не исполнилось 35 лет. Для них действуют выгодные льготные ставки по кредитованию — до 6,9% годовых. Они могут оформить ипотечный кредит на покупку жилья ценой до 6 млн рублей. Стоимость указана для Омска: в Москве, Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях порог цен выше.