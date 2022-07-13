На господдержку и условия соответствующей программы при оформлении и погашении ипотечного жилья имеют право молодые семьи Омска, в которых обоим супругам пока еще не исполнилось 35 лет. Для них действуют выгодные льготные ставки по кредитованию — до 6,9% годовых. Они могут оформить ипотечный кредит на покупку жилья ценой до 6 млн рублей. Стоимость указана для Омска: в Москве, Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях порог цен выше.