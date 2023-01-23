27 миллионов только лишь на проект. В Омской области реконструируют собор XVIII века

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Согласно документам, размещенным на сайте государственных закупок, 18 января определился подрядчик, который разработает проект для проведения реставрационных работ Спасского собора в Таре. Победителем аукциона стала московская компания «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Цена контракта составила 27,6 млн рублей. Деньги на разработку проекта выделяют из федерального бюджета.
Всего в торгах участвовали четыре компании. Заказчиком работ выступает министерство культуры Российской Федерации. Разработать проектную документацию по договору должны до конца апреля 2025 года, после чего можно будет приступить к самой реконструкции.
Спасский кафедральный собор строили с 1753 по 1776 годы. Это первое каменное здание на территории современной Омской области. В 2005 году в рамках программы «Сохранение и развитие исторических городов России» было выделено 5 миллионов рублей на ремонт здания церкви, в результате был укреплён фундамент и произведены другие ремонтные работы. В настоящее время в Спасском кафедральном соборе регулярно проводятся богослужения. Это единственный Таре памятник истории и архитектуры федерального значения.