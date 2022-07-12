В Ленинском районе более десяти новых жилых комплексов. Но на ряде объектов стройка заморожена, а во многих сданных новостройках квартиры от застройщика уже давно проданы, их можно приобрести только через агентства недвижимости. Мы расскажем об актуальных предложениях квартир в новостройках Ленинского района в 2022 году.
Девятиэтажный дом строится на проспекте Карла Маркса, практически в самом центре Ленинского района. В комплекс входит жилой шестиподъездный дом с пристроенным зданием для коммерческой недвижимости и отдельно стоящим паркингом. Застройщиком является компания «Авант», планирующая сдать объект полностью в четвертом квартале 2023 года.
Новостройка полностью кирпичная, квартиры просторные — от 50,01 кв. м до 163,6 кв. м. Высота потолков до 2,85 м. Большие санузлы и гардеробные, удобные планировки. Квартиры передаются собственникам без отделки, но особенности зданий позволяют перепланировать жилье по собственному усмотрению.
Цены на квартиры в новостройке Ленинского района от компании «Авант»:
Расположение жилого комплекса в Ленинском районе очень выгодное: рядом два детских сада, гимназия и лицей, городская поликлиника № 2, детский центр развития, колледж, торговые центры и продуктовые супермаркеты. Неподалеку от жилого комплекса — Аллея Славы, Иртышская набережная, театр «Арлекин» и цирк, кинотеатр «Галактика», несколько ресторанов.
Две девятиэтажные новостройки в микрорайоне «Созвездие» были сданы в эксплуатацию в июне 2022 года застройщиком ПСК «Сибиряк». Дома расположены по улице 1-й Красной Звезды в Ленинском районе.
При строительстве монолитно-кирпичных домов использовались экологические износостойкие материалы и применялись современные технологии. Квартиры при продаже сдаются покупателю под чистовую отделку. В стоимость жилья входят установление алюминиевых радиаторов и пластиковых окон, оштукатуривание потолков и стен, установка приборов учета и металлических входных дверей, стяжка пола. Владельцы могут экспериментировать с дизайном своего жилья и делать перепланировку.
Цены на квартиры в новостройке Ленинского района:
Отличительная черта жилого комплекса — удобное местоположение. Всего за 10 минут можно добраться до основных транспортных развязок города и выехать на загородные трассы. В то же время жилой комплекс расположен в самом экологичном уголке Ленинского района: всего в нескольких минутах от новостройки находятся Ленинский пляж и Иртышская набережная.
Внутренние дворы в ЖК благоустроены: есть детские и спортивные площадки, парковки для автомобилей. Помимо жилых корпусов, застройщик строит школу, детский сад, магазины, торгово-развлекательный центр. Рядом с новостройками находятся крупные гипермаркеты, отделения банков, школы, медучреждения, детсады, рестораны, ТЦ.
Застройщик АСК возводит в Ленинском районе несколько жилых комплексов. Часть новостроек уже сдана, и в них нет на продажу квартир от застройщика — только от агентств недвижимости. Из строящихся объектов — 5-этажный шестиподъездный дом по улице Сали Катыка, готовящийся к сдаче в третьем квартале 2022 года.
Новостройки в ЖК «Чередовый» Ленинского района относятся к экономклассу, поскольку представляют собой типовые панельные дома без внутренней отделки. Но зато однокомнатные, двух- и трехкомнатные квартиры отличаются доступной стоимостью за квадратный метр.
Площадь квартир от 36 кв. м до 67 кв. м, потолки в комнатах 2,5 метра. В стоимость жилья входят установка счетчиков на коммунальные услуги, пластиковые окна, металлические двери. Цены на квартиры от 1,2 млн рублей в 1 комнатной квартире, от 1,67 млн рублей в «двушке» и от 3,7 в 3 комнатной квартире.
ЖК находится в экологически благоприятном районе Ленинского административного округа города Омска. Утверждены планы по развитию инфраструктуры микрорайона Чередовый, предусматривающий строительство детсада, школы, парковок, спортплощадок, дорог, оборудование зон отдыха.
В нескольких минутах ходьбы от новостройки несколько супермаркетов, две средние школы, детский сад, стадион, спортивная школа, городская поликлиника № 3, остановка городского транспорта.
В 4-м квартале 2022 года готовится к сдаче новостройка на проспекте Сибирском Ленинского района. Застройщик СМУ «Московка-2» уже имеет несколько сданных в эксплуатацию новостроек в этом микрорайоне. В сданных объектах нет на продажу жилья от застройщика, но можно купить квартиру в Омске через агентство недвижимости.
Сейчас возводится 10-этажный панельный дом экономкласса с отделкой под ключ с использованием сертифицированных, качественных материалов. Стоимость квартир:
По отзывам покупателей квартир, в ЖК «Березка» Ленинского района квартиры небольшие, но очень уютные, теплые и светлые. Из других плюсов — расположенность новостроек вблизи березовой рощи и парка семейного отдыха, что обеспечивает симпатичный ландшафт и чистый воздух.
В шаговой доступности от новостройки — гипермаркет, множество магазинов, остановки общественного транспорта, школы, несколько банков, детсады, аптеки, торговые центры.
В банках Омска и Омской области можно оформить ипотеку на покупку жилья в новостройке Ленинского района по льготным программам с государственной поддержкой. Условия данного вида кредитования: процентная ставка не должны быть выше 7%, максимальная сумма кредита — не более 6 миллионов рублей, первоначальный взнос — от 15%.
По ставкам от 6,3% по ипотечным программам с господдержкой работают банк «Уралсиб», Сбербанк, банк «Зенит», ВТБ, Абсолют Банк, банк «Открытие», Альфа-банк, ПСБ, Совкомбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк.
Кроме того, правительство Омской области внедрило в 2022 году программу по субсидированию льготной ставки по ипотеке. За счет данной программы федеральную ипотечную ставку на покупку квартиры у застройщика понизили на три процентных пункта. Такая программа действует для определенных категорий граждан: для медработников льготная ипотечная ставка на приобретение первичной недвижимости в Ленинском районе составит 3,3% годовых, для остальных льготных категорий — 3,5% годовых.
Ипотечные предложения с господдержкой реализует Омская региональная ипотечная корпорация. Проконсультироваться по всем вопросам можно по телефонам: 29-02-07, 29-02-06.