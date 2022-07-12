В Ленинском районе более десяти новых жилых комплексов. Но на ряде объектов стройка заморожена, а во многих сданных новостройках квартиры от застройщика уже давно проданы, их можно приобрести только через агентства недвижимости. Мы расскажем об актуальных предложениях квартир в новостройках Ленинского района в 2022 году.