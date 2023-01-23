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Posted Сегодня, 02:28

Published Сегодня, 02:28

Modified Сегодня, 02:33

Updated Сегодня, 02:33

В Омской области в 3 раза выросло количество вакансий с ежедневной оплатой

Сегодня, 02:28
Фото: 1MI
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Чаще всего ежедневные выплаты предлагают курьерам – 72% подобных вакансий.

В 2022 году в Омской области было открыто более 500 вакансий с ежедневной оплатой, что в 2,7 раз превышает показатели 2021 года.  В целом по стране таких предложений было больше 30 тысяч. Аналитику приводит сайт по поиску работы HeadHunter.

Чаще всего ежедневные выплаты предлагают курьерам – это сразу 72% подобных вакансий. Еще по 5% приходится на вакансии кладовщиков и упаковщиков, по 4% - на вакансии водителей и промоутеров, по 1% - на вакансии продавцов, администраторов, грузчиков, менеджеров по продажам и разнорабочих.

Как правило, работу с ежедневными выплатами предлагают компании из отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД» (50%). В 91% случаев опыт работы не требуется. 70% вакансий связаны с частичной занятостью.  

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области набирают сотрудников на госслужбу с зарплатой до 48 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на интерактивном портале государственной службы занятости населения.

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