В Омской области в 3 раза выросло количество вакансий с ежедневной оплатой

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
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Updated Сегодня, 02:33
В 2022 году в Омской области было открыто более 500 вакансий с ежедневной оплатой, что в 2,7 раз превышает показатели 2021 года. В целом по стране таких предложений было больше 30 тысяч. Аналитику приводит сайт по поиску работы HeadHunter.
Чаще всего ежедневные выплаты предлагают курьерам – это сразу 72% подобных вакансий. Еще по 5% приходится на вакансии кладовщиков и упаковщиков, по 4% - на вакансии водителей и промоутеров, по 1% - на вакансии продавцов, администраторов, грузчиков, менеджеров по продажам и разнорабочих.
Как правило, работу с ежедневными выплатами предлагают компании из отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД» (50%). В 91% случаев опыт работы не требуется. 70% вакансий связаны с частичной занятостью.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области набирают сотрудников на госслужбу с зарплатой до 48 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на интерактивном портале государственной службы занятости населения.