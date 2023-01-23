В Омской области в 3 раза выросло количество вакансий с ежедневной оплатой

В 2022 году в Омской области было открыто более 500 вакансий с ежедневной оплатой, что в 2,7 раз превышает показатели 2021 года. В целом по стране таких предложений было больше 30 тысяч. Аналитику приводит сайт по поиску работы HeadHunter.