Если вы в первый раз оказались с ребенком в Омске, то вам обязательно нужно сходить на Иртышскую набережную. Это одно из любимых мест омичей для семейного отдыха. Вдоль четырехкилометровой набережной проложены дорожки, где можно прокатиться всей семьей на велосипедах. А в теплое время года можно устроиться на пляжной зоне с лежаками, откуда удобно наблюдать с ребенком за судами, проплывающими по Иртышу.
Куда еще сходить погулять в Омске:
С ребенком можно сходить также в Советский парк или парк 300-летия Омска: здесь много разнообразных аттракционов, зимних и летних сезонных развлечений, современных игровых детских площадок.
Аттракционы и современные развлечения для детей на любой вкус можно найти в любом парке города Омска. Например, в Советском парке свыше 25 различных аттракционов для ребятишек: батуты, колесо обозрения, игровые площадки и лабиринты, различных размеров горки, автодром, веревочные трассы.
Сходить с активным непоседой можно и в парк «Зеленый остров», где работает множество современных аттракционов, а также открыт детский вариант пейнтбольного клуба «Бешеный хомяк с лазертагом».
Но самый необычный омский развлекательный комплекс для семей с детьми — парк развлечений «Пиратский остров». Это сказочный городок, раскинувшийся под открытым небом на побережье Иртыша. Здесь работают аквапарк, веревочный парк, теннисный корт, футбольное поле. Малышам понравятся детские площадки с качелями и лабиринтами, которые стерегут фигурки сказочных героев.
С маленьким любителем экстремального отдыха можно сходить в веревочный парк «На абордаж!» Это хорошее место, популярное среди школьников и подростков, для малышей такой вид отдыха не подойдет.
В омских торговых центрах множество игровых и развлекательных площадок, куда можно сходить с детьми разных возрастов. Они работают круглый год и предлагают различные программы развлечений: от активных до познавательных.
Куда рекомендуют сходить с ребенком:
Сходить развлечься с ребенком можно в «Легоград» в ТК «Маяк Молл», в парк активного отдыха «Банана Парк» в ТЦ «Каскад». Ребятам старшего возраста понравится в Омске в картинг-центре «Драйв-Клуб» и лазертагах «Снайпер» и «Лазермакс».
Одно из хороших мест, куда нужно обязательно сходить в Омске с ребенком, — аквапарк «АкваРио». Он занимает площадь свыше 8 тысяч квадратных метров и предлагает множество развлечений: детскую зону с большим количеством аттракционов, волновой бассейн, водные горки и многое другое.
Для детей самыми популярными являются аттракционы «Компактслайд» и «Бодислайд» с извилистыми спусками, а также горка «Волна», на которой можно прокатиться на надувном плоту. В аквапарке есть и отдельный детский игровой комплекс с горками, турниками, лабиринтами, лестницами, стилизованный под джунгли.
Также здесь регулярно проходят аниматорские программы, включающие квесты, развлекательные шоу и приключения. Фото аттракционов и развлекательного комплекса в целом можно посмотреть на сайте аквапарка, там же доступна информация о его местоположении.
Билет можно приобрести в кассе при входе в зону отдыха в дни и часы, разрешенные для посещения. В будни взрослый билет (с 14 лет) стоит 1000 рублей, детский (с 4-х лет) — 600 рублей, в выходные и праздничные дни 1200 рублей и 750 рублей соответственно.
Также можно сходить в небольшой аквапарк на открытом воздухе: он находится в Омске на территории парка «Пиратский остров», рядом с Кировским пляжем.
В Омске несколько популярных батутных центров, куда можно сходить с ребенком любого возраста. Среди них можно выделить три самых крупных:
Кроме того, на батуты в городе Омске можно сходить в «Банана Парк» и «Джамбо Парк», а под открытым небом батутные площадки есть в парке «Зеленый остров» и ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ.
В каждом крупном торговом центре Омска есть игровые комнаты для детей: в «Чадограде», «Легограде», «Банана Парке», «Джамбо Парке».
Сходить с ребенком от 2 до 10 лет можно в детский игровой клуб «Кубрик», стилизованный под Lego, в игровой центр «Прыгалки-скакалки» в ТРЦ «Маяк Молл», в игровую комнату «Тигренок» в ТК «Оазис», детский центр «Маячок».
Необычное оформление игровой зоны привлечет ребятишек в детском центре «Фламинго Kids», где есть множество интересных игрушек, надувные батуты и различного размера горки. В развлекательном центре «Сафари» есть игровая комната «Джунгли» с сухими бассейнами, детскими лабиринтами, игрушками, настольными и интерактивными играми.
Для любителей приключений в Омске найдется немало квестов, организацией которых занимаются профессиональные компании. Ребята могут сходить на квесты «Дети супергероев», «Зазеркалье», «Стражи Галактики», «Спанч Боб», «Гениальный сыщик».
Ребятам постарше понравятся реалистичные квесты «Охотники за привидениями», «Комната 13», «Прятки в темноте», «Хогвартс. Школа магии».
Регулярные квесты для самых маленьких проводит детский игровой клуб «Кубрик». Опытные аниматоры объединяют ребят от 2 до 10 лет в команды и вместе с ними участвуют в увлекательной игре-путешествии.
В зимнее время в дендрологическом саду Омска можно сходить с ребенком на квест-путешествие в резиденцию Деда Мороза.
Прямо в центре Омска располагается крупный зоопарк, который сейчас носит название «Экоцентр». Ранее он назывался «Детский зоопарк» и за годы работы собрал внушительную коллекцию представителей животного мира.
Зоопарк насчитывает свыше 400 видов различных животных и разделен на несколько тематических уголков: террариум, вольеры с млекопитающими, аквариум, орнитологический отдел, уголок с декоративными животными.
Малышам интересно будет сходить в контактный зоопарк «Вилла». Среди питомцев морские свинки, шиншиллы, еноты, черепахи, африканские ежи, козы, кролики и многие другие представители животного мира.
В мини-зоопарки можно сходить в природный парк «Птичья гавань», в омский хаски-парк «Юрта», в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ. На представителей подводного мира можно полюбоваться в океанариуме «Морская сказка»: здесь есть нильские крокодилы, акулы, пираньи, морские черепахи, скаты, змеи.
Кроме многочисленных пиццерий и кафе с детским меню, в Омске можно сходить в заведения, которые специализируются на детском отдыхе. Такие кафе есть в детском городке «Чадоград», в «КосмоМаксе», «Джамбо Парке», аквапарке «АкваРио».
Популярностью среди семей с детьми в Омске пользуется ресторан «Где же Кролик», имеющий специальное детское меню и игровую комнату для ребят, где их развлекают аниматоры. Неподалеку располагается кафе «Жираффа Мими», имеющее большую игровую зону с сухим бассейном и горками, которые работают как в будни, так и в выходной день. А по субботам и воскресеньям в кафе проводятся бесплатные тематические утренники.
Под открытым небом в детские кафе можно сходить в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ, в парки «Пиратский остров» и «Зеленый остров».
Досуг ребенка должен быть не только развлекательным, но и познавательным. В Омске немало мест, куда можно сходить всей семьей, чтобы получить приятные впечатления и узнать что-то новое.
Обязательно нужно сходить с ребенком в Омский государственный цирк. Программа обновляется каждый месяц, а на гастроли часто приезжают артисты из других городов.
Цирковое шоу включает в себя номера гимнастов и акробатов, клоунов и дрессировщиков. Маленькие посетители в восторге от программ с дрессированными тиграми и львами, от сказочного шоу на воде, от медведей-канатоходцев и кошек-каскадерш, дрессированного жирафа и танцующих собачек. Расположен цирк по адресу: проспект Карла Маркса, 43б. Добраться до него можно на общественном транспорте: автобусах, троллейбусах, маршрутных автобусах, доехав до остановки «Цирк».
Интересные постановки народных сказок и популярных детских произведений демонстрируются в Омском театре юного зрителя. С ребенком можно сходить на спектакли «Золушка», «Незнайка в Солнечном городе», «Маугли», «Снежная королева» и многие другие.
Зрителям всех возрастов понравятся кукольные представления. На спектакли театра «Арлекин» можно сходить и с совсем юными зрителями: для них спектакли показывают в виде игры, где можно познакомиться и пообщаться со сказочными героями.
Детский репертуар есть и в Омском музыкальном театре. Ребята с восторгом смотрят балет «Белоснежка и семь гномов», мюзикл «Двенадцать месяцев», музыкальную сказку «Василиса Прекрасная» и многие другие интересные постановки.
В Омске в настоящее время действует ряд кинотеатров, самые популярные из них: «Атмосфера», «Атриум-кино», «Вавилон», «Галактика», а также ДК «Рубин», который вновь распахнул свои двери в 2016 году, после того как тысячи горожан подписали петицию за реставрацию этого уникального по своей красоте здания. Расположен дворец культуры по адресу: улица 2-я Военная, 2.
В кинотеатрах с детьми можно посмотреть фильмы формата 2D и 3D в разных жанрах, в том числе семейное и детское кино. Особенно радует, что в последнее время в кино можно увидеть любимые мультфильмы 80-х годов, например «Тайна третьей планеты», а также полюбившиеся и новые серии «Ералаша».
Нескучное времяпрепровождение для детей от 7 лет предлагает музейный комплекс «Омская крепость», который собрал в интернете множество положительных отзывов. Экскурсионные программы в увлекательной форме знакомят ребят с историей родного края, бытом и культурой омичей. Здесь регулярно проводятся выставки и мастер-классы по народным ремеслам, фестивали и квесты, разработанные специально для школьников. Расположен музей недалеко от набережной Тухачевского, по адресу: улица Партизанская, 5а.
На познавательные экскурсии для школьников сходить можно в омский планетарий. Экскурсии проводятся в виде диалога с демонстрацией. Интересно сходить в планетарий в вечернее время, чтобы полюбоваться звездным небом и небесными явлениями. Находится планетарий на 5-м этаже в здании педагогического университета по адресу: улица Партизанская, 4а.
Экскурсионные и театрализованные программы для ребят устраивает музей-заповедник «Старина Сибирская» и этномузей сказок «Васин хутор», на научные шоу рекомендуют сходить в «Джоуль Парк».
Творческие занятия с детьми проводятся в развлекательных центрах, детских кафе, парках, домах творчества Омска.
Куда сходить на мастер-класс:
Сходить на спортивные учебные занятия в выходной или рабочий день можно в детский бассейн «Тигрята» и на ледовую арену им. Ирины Родниной.