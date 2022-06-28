Если вы в первый раз оказались с ребенком в Омске, то вам обязательно нужно сходить на Иртышскую набережную. Это одно из любимых мест омичей для семейного отдыха. Вдоль четырехкилометровой набережной проложены дорожки, где можно прокатиться всей семьей на велосипедах. А в теплое время года можно устроиться на пляжной зоне с лежаками, откуда удобно наблюдать с ребенком за судами, проплывающими по Иртышу.