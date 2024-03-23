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Омские кинотеатры

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2024
Омский кинотеатр «Слава» отменил все сеансы в день траура 24 марта
Тем, кто уже приобрел билеты на завтрашние сеансы, предлагают оформить возврат.
23 марта, 14:54
Запертые двери в кинотеатре, экзотические посылки и бесполезная уборка. Омск сегодня
9 января, 13:55
Омский минкульт предложил кинотеатрам показывать ролики с призывом служить в ВС РФ
9 января, 13:31
Предпочтения киноманов, Дед Мороз в аэропорту и скорое похолодание. Омск сегодня
2 января, 13:52
Собрал более 68 млн. Аналитики назвали топ-5 самых кассовых фильмов в Омске в 2023
2 января, 08:30
2023
В горсовете разрешили застроить пустырь у «Атриум-кино» жилыми домами
25 октября 2023, 10:21
В Омске стартует прокат фильма «Оппенгеймер». Где его можно посмотреть
6 сентября 2023, 08:06
Смерть эпохи. В Омске полностью снесли полувековое здание кинотеатра «Сатурн»
16 августа 2023, 05:18
В Омской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино 2023»
26 августа на территории региона пройдет акция, в рамках которой по всей стране бесплатно покажут три самых кассовых российских фильма 2023 года.
7 августа 2023, 13:55
В Омске начался снос кинотеатра «Сатурн»
Жители Амурского поселка заметили, что полуразрушенное здание начали демонтировать.
3 августа 2023, 12:34
Сборы просто космос. Фильм «Вызов» в Омске стал самым кассовым по итогам апреля
Также в тройку лидеров проката у омичей вошли картины «Джон Уик — 4» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы».
1 мая 2023, 08:14
Омск 2023
23 января 2023, 10:18
Персонаж родом из детства. Омичи сделали «Чебурашку» еще популярнее
Самым рейтинговым фильмом начала года оказался отечетвенный фильм про Чебурашку. Из 2 млрд рублей, что собрала кинолента, 22,8 млн рублей вложены омичами.
9 января 2023, 07:36
2022
В омских кинотеатрах начали показывать запрещенные фильмы
3 августа 2022, 03:10
Спецпроект
«Для нас это приговор». Какие кинотеатры в Омске могут закрыться
Омские кинопрокатчики массово сообщают о критическом положении отрасли.
Омский кинотеатр отказался от утренних киносеансов
Киноцентр «Вавилон» в Омске обновил график работы. Сегодня, 10 марта, заведение заработало на три часа позже обычного.
10 марта 2022, 10:43

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