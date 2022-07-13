Надо сказать, что правительство Омска также поддерживает своих граждан, относящихся к уязвимым слоям населения, желающих приобрести жилье на льготных условиях. Так, когда в связи с санкциями были повышены ставки на «Ипотечную программу с господдержкой на новостройки», руководство региона выделяло субсидии из бюджета для того, чтобы снизить федеральные ставки.