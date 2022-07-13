За последнее время в Центральном районе Омска возведено несколько крупных жилых комплексов (ЖК). Согласно административному порталу, жилой фонд округа в 2022 году — это более 1600 многоквартирных домов. В последнее время здесь активно ведется жилое строительство. Отчасти причиной тому становится более благоприятный фон в плане экологии по сравнению с другими округами — Октябрьским и Советским. В Центральном районе более 10 крупных ЖК, квартиры в которых пользуются высоким спросом.
ЖК представляет собой целый микрорайон с бюджетным жильем экономкласса. Панельные новостройки облицованы цветными керамическими плитками, что придает всему микрорайону определенный колорит.
Здесь расположено 40 корпусов этажностью от 3 до 12. Больше всего в ЖК 10-этажных домов, есть и пятиэтажки. Дома хоть и представлены в бюджетном сегменте, построены с учетом повышенной комфортности: широкие лестничные марши, современные лифты, просторные тамбуры, освещение. Придомовое хозяйство новостроек тоже продумано до мелочей — тут и игровые зоны для детей, и велодорожки, и спортивные площадки.
Застройщиком выступает группа компаний «Стройбетон». Квартиры в жилом комплексе продаются с чистовой отделкой под ключ. В наличии 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные. Площадь их варьируется от 39 до 81 квадратного метра.
На сайте застройщика указано, что потолки в комнатах окрашены, а стены оклеены обоями, на полу — линолеум. Установлена сантехника, проведена электропроводка, установлены приборы отопления, пластиковые рамы, остеклены балконы. Словом, квартиры в новостройке готовы к немедленному заселению.
Что касается социально-бытовой инфраструктуры, то тут недавно построен гипермаркет «Лента», имеются и другие сетевые магазины, а также аптеки, банки и другие учреждения.
Приобрести квартиры в новостройке можно по следующим ценам (в среднем): однокомнатную — за 3,2 млн, двухкомнатную — 4,2-4,8 млн, трехкомнатную — за 5,6-5,7 млн рублей.
Новостройка расположена на улице Чернышевского. 18-этажные корпуса из желто-красного кирпича действительно высятся золотой стеной и видны издалека. Это жилье комфорт-класса, застройщиком выступила компания «Стройбетон».
Дома сданы в эксплуатацию в 2021 году. Они находятся на огороженной территории, на которой предусмотрен живописный ландшафт: газоны, цветочные клумбы. Также тут расположены детские и спортивные площадки, зоны для прогулок и многое другое.
Квартиры в новостройках имеют от одной до четырех комнат. Площадь однокомнатных начинается от 38 кв. м, двухкомнатных — от 46 кв. м, трехкомнатных — от 72 кв. м и четырехкомнатных — от 90 кв. м. Помещения сдаются без ремонта, в черновой отделке. При этом установлены современные многосекционные радиаторы, оконные рамы из ПВХ-профиля. Санузел в квартирах раздельный, лоджия застеклена. Кстати, на сайте застройщика сообщается, что система отопления устроена таким образом, что можно создать эффект теплого пола.
ЖК располагается в центре города Омска, что дает определенные преимущества. В непосредственной близости находятся главные административные учреждения Омской области, крупнейшие ТРЦ, культурные объекты — театры, музеи и пр. Вся социальная инфраструктура тоже находится рядом — магазины, аптеки банки и пр.
Продажа квартир в новостройке сейчас как раз ведется. Этим занимаются риелторские агентства. Цены на 1-комнатные квартиры начинаются почти от 4 миллионов, 2-комнатных — от 4,5 миллиона, 3-комнатных — от 6,3 миллиона, 4-комнатных — от 7,5 миллиона.
Этот комплекс новостроек расположен в районе Старозагородной рощи. Он находится в центре Омска, но в то же время удален от транспортных магистралей, промышленных объектов и пр. Микрорайон занимает площадь около 45 гектаров и рассчитан на 3- 3,5 тысячи жителей.
Шестиэтажные корпуса новостройки выстроены в едином стиле из светлого кирпича с темно-коричневой крышей, похожей на черепичную. Балконы остеклены и декорированы металлическими решетками. Квартиры сдаются в чистовой отделке. Это значит, что будущим владельцам не придется заниматься черновой работой, а всего лишь осуществить финишную отделку. К покупке предлагаются квартиры, имеющие от 1 до 5 комнат. Их площадь составляет от 43 до 400 кв. м.
Застройщик — компания «Сибирский железобетон» — также предлагает будущим жильцам коттеджи с приусадебным участком и квартиры в таунхаусах. Территорию вокруг ЖК планируют еще максимально облагородить- здесь будет разбит пруд, построена парковая зона, часовня. Вся жилая инфраструктура — магазины, поликлиники, банки, детсады и прочие социальные объекты — уже сформирована.
Купить квартиру в ЖК «Старгород» можно по следующим ценам (в среднем): 1 комнатная — около 4 млн, 2 комнатная — от 8 до 11 млн, 3 комнатная — от 14 до 18 млн.
В 2022 году сдан пятнадцатый дом на территории ЖК «Тарская крепость». В новостройке 227 квартир с чистовой отделкой под ключ. Все 15 домов на территории микрорайона — это крупнопанельные корпуса. Два из них — 16-этажки 97-й серии, остальные дома состоят из 10 этажей.
У микрорайона своя газовая котельная, что очень удобно, поскольку позволяет регулировать по времени сроки отопительного сезона и подачу горячей воды. Примечательно, что среди реализуемых квартир новостройки есть студии, а также одно-, двух- и трехкомнатные. Все они укомплектованы по стандарту: электроплита, сантехника, радиаторы, приборы учета воды и электричества, входные и межкомнатные двери и рамы на окнах. Потолки побелены, стены оклеены обоями, на полу — линолеум.
Во всех домах, как сообщает застройщик «Завод СЖБ № 6», установлены современные лифты, камеры наблюдения и пр. Во дворах проведены все работы по благоустройству — разбиты газоны, установлены скамейки, построены детские площадки.
До центра Омска от новостройки совсем недалеко — там расположена вся городская администрация, муниципальные учреждения, крупные торговые центры с продовольственными магазинами и развлекательными площадками, банки, кинотеатры, театры, поликлиники, дома быта и пр.
Площадь квартир варьируется от 35 до 75 кв. м. Средняя стоимость 1 комнатной квартиры — 3,5 млн рублей, 2 комнатных и 3 комнатных — 4,9 и 5,4 млн соответственно.
Многоэтажную новостройку возле Омского центрального рынка местные жители называют «Дом на Яковлева». Застройщик «Трест № 4» возвел 15-этажный корпус в рекордно короткие сроки — за два года. Здесь расположено 140 квартир. Больше всего однокомнатных — 57, чуть меньше трехкомнатных — 54, и, наконец, двухкомнатных — 29.
Площадь первых варьируется от 46 до 55 кв м. Двухкомнатные имеют метраж 72 кв. м. Трехкомнатные — от 89 до 102 кв. м. Продажа квартир уже началась. Стоимость однокомнатных и студий начинается от 4,8 млн. Двухкомнатных и трехкомнатных — от 7,2 и 9,4 соответственно.
У всех квартир (кроме 2 комнатных) несколько видов планировки. Но все они просторные и светлые, многие выходят окнами на Обь, открывая живописные виды.
При покупке будущие владельцы должны учесть, что отделка черновая, потребуется полный ремонт.
Что касается инфраструктуры района, то она давно развита. Очень удобно наличие рядом с новостройкой крупного городского рынка и объектов омской администрации. Городская поликлиника находится в шаговой доступности, а также гимназия и детский сад.
В 2019 году в Омске на улице Сурикова в Центральном районе началось строительство девятиэтажного дома из монолитного кирпича. Жилой корпус вмещает в себя 70 квартир экономкласса от одной до трех комнат площадью от 43 до 83 кв. м.
Застройщик ЖСК «Авангард» сообщает, что квартиры сдаются в черновой отделке, в комплектацию входят сантехника, радиаторы, двери, рамы, лоджии остеклены. Все максимально подготовлено к чистовой отделке, так что ремонт можно сделать в самые короткие сроки, и переезд не заставит себя долго ждать.
Вокруг новостройки создается необходимая инфраструктура — парковочная зона, детские площадки, прогулочные дорожки. За продуктами и иными товарами и услугами тоже далеко ходить не надо — все социальные объекты (кафе, магазины, салоны красоты, банки, пункты выдачи заказов) находятся в шаговой доступности.
Покупка квартиры в этой новостройке обойдется в среднем от 4 до 5 миллионов рублей.
На улице Подгорной, 19 Центрального района Омска высится современная новостройка с красивой ярко-зеленой облицовкой. Это жилой комплекс «Миллениум» от застройщика «Геоторг». 17-этажный железобетонный корпус рассчитан на 186 квартир экономкласса — 1 комнатных и 2 комнатных площадью от 33 до 58 кв. м.
Сдаются помещения под чистовую отделку: здесь выполнена стяжка пола, выровнены стены под покраску или обои, застеклены лоджии, установлены радиаторы, в ванной выполнены работы по гидроизоляции.
Новостройка находится в центральной части города, в очень удобном месте, рядом школы и детсады, поликлиники и больницы, кинотеатры и развлекательные центры. Транспортная развязка очень комфортная, добраться отсюда в любой конец Омска не составит проблем.
Для тех, кто хочет приобрести жилье повышенной комфортности, стоит обратить внимание на ЖК «Утиная гора», который расположен на улице Кемеровской Центрального района. Монолитно-кирпичное здание имеет 18 этажей. На каждом находится по пять квартир — всего их 170, от однокомнатных до четырехкомнатных. Площадь их варьируется от 39 до 85 кв. м.
Застройщик — компания «ДСК-3» — сообщил, что новый дом имеет так называемую теплую эффективную стену, что позволит жильцам зимой чувствовать себя более уютно и комфортно. Также здание имеет вентилируемый фасад из керамогранита.
Помещения сдаются в чистовой отделке — стены выровнены и оштукатурены, на полу осуществлена стяжка, проведена базовая электропроводка, установлены счетчики. Планировка свободная, поэтому организовать пространство квартир будущие жильцы смогут по своему усмотрению.
Новостройка находится в отличном районе, рядом много парков, один из них — «Зеленый остров». Остановки общественного транспорта в непосредственной близости от ЖК, также рядом находятся городская поликлиника, средняя школа, спорткомплекс, салоны красоты, супермаркеты и магазины.
Квартиры в представленных жилых комплексах Центрального округа можно приобрести при поддержке различных льготных госпрограмм. Самая основная, которой могут воспользоваться все слои населения, это «Ипотечная программа с господдержкой на новостройки», инициируемая Владимиром Путиным в 2020 году. Целью данной программы стала поддержка застройщиков и россиян, нуждающихся в жилье, в период пандемии. Однако после снятия ограничительных мер она была продолжена и работает до сих пор. Согласно льготе, омичи могут получить кредит в сумме не более 3 миллионов на приобретение квартир в новостройке по ставке 7% годовых.
Еще один вид поддержки — «Семейная ипотека». На льготы при покупке жилья в новостройке — а именно ставку в 6% годовых — могут претендовать семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первенец или последующие дети,
С этого года омичи, работающие в IT-сфере, тоже могут взять льготную ипотеку — предложения начинаются от 4,7 процента годовых. При этом распространяются они как на недвижимость на первичном рынке, так и на вторичном.
Надо сказать, что правительство Омска также поддерживает своих граждан, относящихся к уязвимым слоям населения, желающих приобрести жилье на льготных условиях. Так, когда в связи с санкциями были повышены ставки на «Ипотечную программу с господдержкой на новостройки», руководство региона выделяло субсидии из бюджета для того, чтобы снизить федеральные ставки.