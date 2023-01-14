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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Плати туда — не знаю, куда. В Омске закончилась эпопея с детскими садиками

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске изменились реквизиты для оплаты детских садов и подготовительных групп

Предновогодняя неразбериха со счетами на оплату завершилась. Омичам снова можно платить за садик.

Перед Новым годом омичи столкнулись с «двойными посланиями» от дошкольных образовательных учреждений. В одних садиках и школах, где есть подготовительные классы, говорилось, что нужно оплатить все квитанции до начала 2023, потому что потом реквизиты сменятся. Другие заведения — наоборот, просили пока ничего не оплачивать, чтобы деньги не ушли в неизвестном направлении, как рассказывали Городу55 омичи.

«В связи с изменением с 1 января 2023 года реквизитов для зачисления платы за посещение ребенком детского сада оплату родителям производить до 31 декабря 2022 года. Информация о возобновлении платежей в январе 2023 года будет направлена в учреждения дополнительно по мере внесения изменений реквизитов в платежные системы», — поясняли Городу55 в департаменте образования.
И, наконец, путаница закончилась. На сайте единой информационно-образовательной среды Омской области опубликовали новые реквизиты. Теперь официально можно платить за дошкольное образование, какие бы ранее ни передавались указания. 
Фото: скриншот сайта obr.55
Рассчитывайтесь на свой страх и риск. В омских детских садах меняется способ оплаты
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#Дарья Зыкова#Общество#Город#Новости#Омск#Муниципальное образование#Дошкольное образование#Детские сады#Оплата
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