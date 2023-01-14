Плати туда — не знаю, куда. В Омске закончилась эпопея с детскими садиками

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Перед Новым годом омичи столкнулись с «двойными посланиями» от дошкольных образовательных учреждений. В одних садиках и школах, где есть подготовительные классы, говорилось, что нужно оплатить все квитанции до начала 2023, потому что потом реквизиты сменятся. Другие заведения — наоборот, просили пока ничего не оплачивать, чтобы деньги не ушли в неизвестном направлении, как рассказывали Городу55 омичи.
«В связи с изменением с 1 января 2023 года реквизитов для зачисления платы за посещение ребенком детского сада оплату родителям производить до 31 декабря 2022 года. Информация о возобновлении платежей в январе 2023 года будет направлена в учреждения дополнительно по мере внесения изменений реквизитов в платежные системы», — поясняли Городу55 в департаменте образования.