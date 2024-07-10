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Бюджет Омска

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2024
Завысили цены. В Омске УК «Наш Сервис» заставили вернуть 1,5 млн в городской бюджет
10 июля, 05:59
2023
Расходы бюджета Омской области в следующем году будут увеличены на 14,4 млрд рублей
18 ноября 2023, 09:12
Из областного бюджета выделено более 31,5 млн рублей на решение вопросов омичей
Средства проступят в Знаменский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский районы и город Омск.
9 сентября 2023, 05:08
В 2023 году омские налогоплательщики пополнили федеральный бюджет на 177,5 млрд
В сравнении с прошлым годом эта сумма увеличилась на 15% или на 23,4 млрд рублей.
4 сентября 2023, 13:06
Депутаты Омского горсовета одобрили очередные изменения в городской бюджет
Доходы и расходы увеличатся на 2,5 млрд рублей.
17 мая 2023, 06:11
Бюджет Омска пополнят еще на 2,5 млрд рублей
Большая часть этих денег пойдет на переселение граждан из аварийного жилья.
12 мая 2023, 11:10
В Омске оценили возможности городского бюджета в сложившихся условиях
11 апреля 2023, 11:50
Бюджет Омска вырос на 460 миллионов рублей
Городская казна пополнилась за счет субсидий, дотаций и безвозмездных поступлений.
15 февраля 2023, 07:56
Омск 2023
23 января 2023, 10:18
В Омской области за 2022 год выросли доходы бюджета на 10,3 млрд рублей
По итогу дефицит бюджета сократили более чем в два раза.
19 января 2023, 15:00
2022
Под Омском построят второе Западное кладбище рядом с Ново-Кировским за 121 млн рублей
Под Омском уже есть Западное кладбище, расположенное рядом с Русско-Полянским трактом. В 2023 году хотят начать строительство еще одного, но уже у дороги на Исилькуль.
29 декабря 2022, 09:16

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