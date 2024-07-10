Бюджет Омска

Под Омском построят второе Западное кладбище рядом с Ново-Кировским за 121 млн рублей

Под Омском уже есть Западное кладбище, расположенное рядом с Русско-Полянским трактом. В 2023 году хотят начать строительство еще одного, но уже у дороги на Исилькуль.