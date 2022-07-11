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Выбираем квартиру в новостройках Омска

Выбираем квартиру в новостройках Омска

Вчера, 12:55
Фото: admomsk.ru
В Омске энергично развивается рынок жилья: в 2022 году в городе работают около сотни застройщиков. Какие новостройки появляются в городе и где лучше купить квартиру в Омске — в нашем обзоре.

Какой район лучше для жизни в Омске?

Мнение из городских жителей по вопросу, где лучше купить квартиру в Омске, разделяются. Большая часть омичей отдают предпочтение центру города, где есть развитая инфраструктура и возводится больше новостроек. Остальные выбирают для покупки жилья районы с хорошей экологией, вблизи парков и зеленых зон.

Риэлторы отмечают, что большинство покупателей хотят приобрести квартиру в спальном районе Кировского округа. Четверть сделок по покупке недвижимости приходится именно на этот район Омска. Также омичи стремятся купить квартиру вблизи рек и зеленых зон, но так, чтобы рядом находились транспортные развязки и остановки. Например, это новостройки Омска на левом берегу и по улице Красный путь.

Относительно тихими районами Омска считаются Советский и Октябрьский. Купить квартиру здесь будет дешевле, но сами омичи отмечают, что качество жизни здесь самое низкое в городе. Причем это касается не только экологии, но и доступности общественного транспорта, безопасности и инфраструктуры.

Сами омичи разделяют свой город на 28 неофициальных микрорайонов. Самыми непопулярными с точки зрения покупки недвижимости в 2022 году среди жителей Омска являются городские окраины. Это поселок Солнечный, Нефтяники, Старый Кировск, Порт-Артур, Чкаловский поселок, Старая и Новая Московка.

Подробнее о районах Омска можно прочитать в нашем путеводителе по городу «Омск-2022».

Какой район лучше для жизни в Омске?
admomsk.ru

Из какого материала выбрать дом?

Выбирая, какую квартиру купить в Омске и Омской области, нужно учитывать не только расположение новостройки, но и материалы, используемые при строительстве. Особенности возведения и стройматериалы влияют на цену новостройки и уровень комфортности жилья.

Монолитная новостройка

На рынке новостроек Омска самую большую нишу в 2022 году занимают монолитные дома, поскольку такие здания имеют ряд преимуществ для жильцов:

  1.   Прочность и долговечность. Считается, что монолитные здания могут эксплуатироваться в течение 100-120 лет. Кроме того, конструкция отличается высокой сейсмоустойчивостью.
  2.   Хорошая гидро- и теплоизоляция внешних стен. Дом не боится наводнений и паводков, сохраняет комфортную температуру внутри помещения при любой погоде.
  3.   Возможность перепланировки. В монолитных квартирах несущие стены в основном внешние. Все внутренние стены можно убирать или двигать по своему усмотрению.
  4.   Быстрота возведения. Многоэтажка из монолита строится обычно в течение 1 — 2 лет.

Но у монолитных квартир есть и минусы. Например, в армированных бетонных стенах сложно прокладывать электропроводку, невозможно сделать перепланировку инженерных коммуникаций после сдачи объекта. Помимо этого, монолитные стены в квартире хорошо передают звуки, что снижает звукоизоляцию.

Монолитная недвижимость бывает двух видов: монолитно-каркасные и монолитно-кирпичные здания. Первый вид отличается легкостью конструкции и потому не подходит для многоэтажного строительства. Монолитно-каркасные дома возводятся в коттеджных поселках и частном секторе.

В Омске купить квартиру в монолитно-каркасной новостройке невозможно, но можно заказать строительство каркасного дома под ключ. Например, таким строительством занимаются компании «АбсолютМастер», «ДомStory», «Роспроект». Лучшими коттеджными районами Омска считаются Сибирский квартал, Пушкино, Красноярка.

Монолитная новостройка
dn.mlsn.ru

Монолитно-кирпичная новостройка

Большинство новостроек у застройщиков в Омске являются монолитно-кирпичными. Это означает, что несущий каркас делается из железобетона и кирпича. Такое строительство обеспечивает устойчивость и прочность здания. Кроме этого, к преимуществам монолитно-кирпичных новостроек можно отнести:

  •       отличное состояние внутренних коммуникаций;
  •       наличие автономного отопления;
  •       возможность перепланировки квартиры;
  •       экологическую безопасность;
  •       огнестойкость и высокую теплоизоляцию.

К недостаткам квартир в монолитно-кирпичных новостройках относят плохую вибро- и звукоизоляцию.

Купить квартиру в жилых комплексах Омска можно:

  1.   В Кировском районе: застройщики ГК «Диоген», «Сибградстрой Инвест», ГК «Стройбетон», ГК «Манрос», компания «СтройАрт».
  2.   В Ленинском районе: застройщики ГК «Светлый берег», компания «Основа Холдинг», фонд «Жилье».
  3.   В Центральном районе: застройщики «Трест-5», ГК «Омск-Трэйс».
  4.   В Советском районе: застройщики СК «РусМонтаж», ГК «МТС-сервис», компания «СУИхолдинг».

Квартиры в новостройках такого типа в Омске самые дорогие. Стоит отметить, что квартиры в монолитно-каркасных домах редко бывают площадью менее 50 кв. м, а значит, покупка жилья обойдется очень недешево. Более того, как правило, квартиры в премиум-сегменте при продаже имеют чистовую отделку.

Лучшими монолитно-каркасными новостройками Омска считаются дома в ЖК «Кузьминки» от застройщика «Сибгазстройдеталь» в центре левобережья, ЖК «Дом по улице Сенная» от ЗАО «Трест-5», ЖК «Рябиновка» от ГК «Красный Квадрат» в поселке Солнечный, ЖК по улице Талалихина от ООО «Новый Дом», ЖК «Созвездие» в Ленинском районе от ПСК «Сибиряк», ЖК «Новый пионер» в историческом центре Омска от ООО «Новый пионер».

Монолитно-кирпичная новостройка
penoterm.ru

Кирпичная новостройка

В Омске кирпичные новостройки встречаются реже остальных, поскольку строительство таких домов является очень дорогостоящим, и они относятся к классу премиум-недвижимости.

К плюсам квартир в кирпичных домах относят экологичность стройматериалов, устойчивость к плесени и грибкам, комфортный температурный режим в помещении, высокую износоустойчивость здания.

К единственному минусу кирпичных многоэтажек можно отнести высокую цену на стройматериалы и работы — купить квартиру в таком доме не каждому по карману.

Купить недвижимость в кирпичных многоэтажках в Омске можно в ЖК «Багратион» от ИСК «Светлый берег» в Центральном районе Омска, ЖК «Дом по улице Ватутина» от ООО ФСК «Застройщик», ЖК «Зеленый остров» в Советском районе от компании «ТВиСт», ЖК «Граф» в Ленинском районе от компании «Авант».

Кирпичная новостройка
cdn-p.cian.site

Блочная новостройка

Строительство блочного жилья является относительно недорогим, при этом используемый для возведения здания газобетон отличается высокой экологичностью. Из преимуществ квартир в блочных новостройках можно выделить высокую пожаро- и морозоустойчивость, отличную звукоизоляцию, долговечность.

К минусам блочного жилья относятся повышенная влагопроницаемость и хрупкость стен. Кроме того, перепланировка в квартирах блочных домов практически невозможна, поскольку все стены являются несущими.

В Омске купить квартиру в блочной новостройке от застройщика можно в ЖК по улице Малиновского в Советском районе. Жилой дом строит строительная компания «СибНИИСХоз».

Блочная новостройка
cdn-p.cian.site

Панельная новостройка

Панельные дома являются самым бюджетным вариантом покупки квартиры на рынке недвижимости в Омске. Жилье в таких новостройках дешевле на 20 — 40%, чем в монолитных или кирпичных зданиях.

В Омске купить квартиру в панельке можно в нескольких районах города:

  •   в Центральном: ЖК «Амурский-2» от ГК «Стройбетон», ЖК «Миллениум» от компании «Миллениум»;
  •   в Ленинском: ЖК «Березка» от СМУ «Московский-2»;
  •   в Советском: ЖК «Модерн-2» от ЗСЖБ № 6;
  •   в Кировском: ЖК на бульваре Архитекторов от ООО «Строй-Арт».

Доступность жилья и прочность здания — главные достоинства покупки жилья в панельных домах. Однако, как и в советские годы, панельки имеют ряд недостатков: небольшие площади квартир, низкие потолки, холодные стены, невозможность перепланировки.

Панельная новостройка
stroybet.ru

Программы господдержки ипотеки в Омске

В Омске можно воспользоваться несколькими программами государственной поддержки при оформлении ипотечного кредитования. По ним можно купить квартиру в новостройке, то есть на рынке первичного жилья, — на «вторичку» действие программ не распространяется. Данные  программы позволяют россиянам выйти за рамки семейного бюджета и приобрести желанную жилплощадь, невзирая на довольно высокую стоимость квадратного метра.

Взять ипотечный кредит на покупку жилья в Омске по льготной ставке до 7% можно в банках:

  •       «Открытие»;
  •       Росбанк;
  •       Газпромбанк;
  •       «Зенит»;
  •       ВТБ;
  •       Совкомбанк;
  •       Россельхозбанк;
  •       Сбербанк;
  •       ПСБ;
  •       Примсоцбанк;
  •       Уралсиб.

Программа государственной поддержки по покупке недвижимости в ипотеку будет действовать до конца 2022 года, получить ипотеку можно на сумму, не превышающую 6 миллионов рублей.

#Квартира#Новостройка#Застройщик#Недвижимость
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