Риэлторы отмечают, что большинство покупателей хотят приобрести квартиру в спальном районе Кировского округа. Четверть сделок по покупке недвижимости приходится именно на этот район Омска. Также омичи стремятся купить квартиру вблизи рек и зеленых зон, но так, чтобы рядом находились транспортные развязки и остановки. Например, это новостройки Омска на левом берегу и по улице Красный путь.