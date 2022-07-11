Мнение из городских жителей по вопросу, где лучше купить квартиру в Омске, разделяются. Большая часть омичей отдают предпочтение центру города, где есть развитая инфраструктура и возводится больше новостроек. Остальные выбирают для покупки жилья районы с хорошей экологией, вблизи парков и зеленых зон.
Риэлторы отмечают, что большинство покупателей хотят приобрести квартиру в спальном районе Кировского округа. Четверть сделок по покупке недвижимости приходится именно на этот район Омска. Также омичи стремятся купить квартиру вблизи рек и зеленых зон, но так, чтобы рядом находились транспортные развязки и остановки. Например, это новостройки Омска на левом берегу и по улице Красный путь.
Относительно тихими районами Омска считаются Советский и Октябрьский. Купить квартиру здесь будет дешевле, но сами омичи отмечают, что качество жизни здесь самое низкое в городе. Причем это касается не только экологии, но и доступности общественного транспорта, безопасности и инфраструктуры.
Сами омичи разделяют свой город на 28 неофициальных микрорайонов. Самыми непопулярными с точки зрения покупки недвижимости в 2022 году среди жителей Омска являются городские окраины. Это поселок Солнечный, Нефтяники, Старый Кировск, Порт-Артур, Чкаловский поселок, Старая и Новая Московка.
Подробнее о районах Омска можно прочитать в нашем путеводителе по городу «Омск-2022».
Выбирая, какую квартиру купить в Омске и Омской области, нужно учитывать не только расположение новостройки, но и материалы, используемые при строительстве. Особенности возведения и стройматериалы влияют на цену новостройки и уровень комфортности жилья.
На рынке новостроек Омска самую большую нишу в 2022 году занимают монолитные дома, поскольку такие здания имеют ряд преимуществ для жильцов:
Но у монолитных квартир есть и минусы. Например, в армированных бетонных стенах сложно прокладывать электропроводку, невозможно сделать перепланировку инженерных коммуникаций после сдачи объекта. Помимо этого, монолитные стены в квартире хорошо передают звуки, что снижает звукоизоляцию.
Монолитная недвижимость бывает двух видов: монолитно-каркасные и монолитно-кирпичные здания. Первый вид отличается легкостью конструкции и потому не подходит для многоэтажного строительства. Монолитно-каркасные дома возводятся в коттеджных поселках и частном секторе.
В Омске купить квартиру в монолитно-каркасной новостройке невозможно, но можно заказать строительство каркасного дома под ключ. Например, таким строительством занимаются компании «АбсолютМастер», «ДомStory», «Роспроект». Лучшими коттеджными районами Омска считаются Сибирский квартал, Пушкино, Красноярка.
Большинство новостроек у застройщиков в Омске являются монолитно-кирпичными. Это означает, что несущий каркас делается из железобетона и кирпича. Такое строительство обеспечивает устойчивость и прочность здания. Кроме этого, к преимуществам монолитно-кирпичных новостроек можно отнести:
К недостаткам квартир в монолитно-кирпичных новостройках относят плохую вибро- и звукоизоляцию.
Купить квартиру в жилых комплексах Омска можно:
Квартиры в новостройках такого типа в Омске самые дорогие. Стоит отметить, что квартиры в монолитно-каркасных домах редко бывают площадью менее 50 кв. м, а значит, покупка жилья обойдется очень недешево. Более того, как правило, квартиры в премиум-сегменте при продаже имеют чистовую отделку.
Лучшими монолитно-каркасными новостройками Омска считаются дома в ЖК «Кузьминки» от застройщика «Сибгазстройдеталь» в центре левобережья, ЖК «Дом по улице Сенная» от ЗАО «Трест-5», ЖК «Рябиновка» от ГК «Красный Квадрат» в поселке Солнечный, ЖК по улице Талалихина от ООО «Новый Дом», ЖК «Созвездие» в Ленинском районе от ПСК «Сибиряк», ЖК «Новый пионер» в историческом центре Омска от ООО «Новый пионер».
В Омске кирпичные новостройки встречаются реже остальных, поскольку строительство таких домов является очень дорогостоящим, и они относятся к классу премиум-недвижимости.
К плюсам квартир в кирпичных домах относят экологичность стройматериалов, устойчивость к плесени и грибкам, комфортный температурный режим в помещении, высокую износоустойчивость здания.
К единственному минусу кирпичных многоэтажек можно отнести высокую цену на стройматериалы и работы — купить квартиру в таком доме не каждому по карману.
Купить недвижимость в кирпичных многоэтажках в Омске можно в ЖК «Багратион» от ИСК «Светлый берег» в Центральном районе Омска, ЖК «Дом по улице Ватутина» от ООО ФСК «Застройщик», ЖК «Зеленый остров» в Советском районе от компании «ТВиСт», ЖК «Граф» в Ленинском районе от компании «Авант».
Строительство блочного жилья является относительно недорогим, при этом используемый для возведения здания газобетон отличается высокой экологичностью. Из преимуществ квартир в блочных новостройках можно выделить высокую пожаро- и морозоустойчивость, отличную звукоизоляцию, долговечность.
К минусам блочного жилья относятся повышенная влагопроницаемость и хрупкость стен. Кроме того, перепланировка в квартирах блочных домов практически невозможна, поскольку все стены являются несущими.
В Омске купить квартиру в блочной новостройке от застройщика можно в ЖК по улице Малиновского в Советском районе. Жилой дом строит строительная компания «СибНИИСХоз».
Панельные дома являются самым бюджетным вариантом покупки квартиры на рынке недвижимости в Омске. Жилье в таких новостройках дешевле на 20 — 40%, чем в монолитных или кирпичных зданиях.
В Омске купить квартиру в панельке можно в нескольких районах города:
Доступность жилья и прочность здания — главные достоинства покупки жилья в панельных домах. Однако, как и в советские годы, панельки имеют ряд недостатков: небольшие площади квартир, низкие потолки, холодные стены, невозможность перепланировки.
В Омске можно воспользоваться несколькими программами государственной поддержки при оформлении ипотечного кредитования. По ним можно купить квартиру в новостройке, то есть на рынке первичного жилья, — на «вторичку» действие программ не распространяется. Данные программы позволяют россиянам выйти за рамки семейного бюджета и приобрести желанную жилплощадь, невзирая на довольно высокую стоимость квадратного метра.
Взять ипотечный кредит на покупку жилья в Омске по льготной ставке до 7% можно в банках:
Программа государственной поддержки по покупке недвижимости в ипотеку будет действовать до конца 2022 года, получить ипотеку можно на сумму, не превышающую 6 миллионов рублей.