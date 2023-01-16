В омскую БСМП №1 привезли новые цифровые рентген-аппараты

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Благодаря новому оборудованию медики смогут обследовать больных в реанимациях, операционных, палатах интенсивной терапии и маломобильных пациентов. Об этом информирует «КП–Омск».
У аппаратов два режима съемки - цифровой и аналоговый. Обработка снимков осуществляется без процесса проявки. Изображения моментально печатаются на пленку. Все происходит намного проще и быстрее. Врач может увидеть и оценить патологию уже на экране монитора.
Также омская БСМП №1 получила стационарный цифровой рентген. Он находится на первом этаже приемного отделения. Рентгеноборудование обошлось более чем в 25 миллионов рублей.