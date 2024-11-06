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Образование

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Ноябрь
Люди больше не нужны? Как «умные» технологии могут изменить бизнес в Омске
6 ноября, 11:22
Министр просвещения Кравцов рассказал, какой будет срок обучения в школах
5 ноября, 04:51
Октябрь
В Омске колледжи совместно с ОНПЗ будут готовить кадры для нефтепереработки
31 октября, 11:00
Полтора года перемен: Иван Кротт прокомментировал свой уход из омского минобразования
Иван Кротт покинул пост министра образования Омской области, но продолжит работу в сфере образования.
31 октября, 09:00
Жить в комфорте. В Омске хотят построить кампус для студентов
Об этом решении рассказал глава региона в рамках рабочей поездки в столицу.
31 октября, 02:50
Олег Белявский: за пять лет мы трудоустроили на Омский НПЗ 400 молодых специалистов
30 октября, 09:00
До 31 октября омичи могут подать заявки на грантовый конкурс ОНПЗ
29 октября, 10:00
Омская область заняла 17-е место в рейтинге научно-технического развития
28 октября, 03:38
Поселения Омского района подвели октябрьские итоги в работе с детьми и молодежью
26 октября, 07:00
В омских школах почти тысячу классов отправили на карантин из-за ОРВИ и пневмонии
25 октября, 11:23
Три школы и семь детсадов. «Эталон» за свой счет построит новые объекты в Омске
Руководитель группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий и власти Омска заключили соглашение о строительстве новых образовательных учреждений и социальном жилье.
24 октября, 12:22
Отменить эволюцию? Омская епархия и педагоги высказались о запрете теории Дарвина
24 октября, 06:57
Важно. Стало известно, как много детей в Омске заболели пневмонией этой осенью
23 октября, 09:47
Лишится приставки и. о. В Омске порекомендовали назначить Корчагина ректором ОмГТУ
Наблюдательный совет одобрил назначение исполняющего обязанности ректора Павла Корчагина на должность ректора вуза. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать Министерство науки и высшего образования.
22 октября, 10:56
Учительницу уволили за видео про «мелких ублюдков»: омские эксперты высказали мнение
22 октября, 03:52
Берегите детей! 15 омских школ полностью закрыли на карантин
21 октября, 10:14
Изменения в ЕГЭ и сложное поступление: эксперты рассказали, что ждет абитуриентов
В связи с новыми требованиями к ЕГЭ родителям и детям предстоит серьезно задуматься о подготовке к поступлению в вузы. Объясняем, что именно изменится.
21 октября, 08:55
Стали известны даты проведения ОГЭ в 2025 году
19 октября, 06:35
В Омске внезапно закрыли 10 школ: объясняем, почему
18 октября, 09:05
Губернатор Хоценко открыл международный форум «ИННОСИБ-2024» в Омской области
В Омске стартовал XIII Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2024», собравший под своей крышей представителей из 12 стран и 9 российских регионов.
18 октября, 07:22

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