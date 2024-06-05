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Омская компания

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2024
Омская компания «Стройтраст» построит в регионе сразу два новых предприятия
Все необходимые договоренности между Виталием Хоценко и Арманом Акопяном, директором компании, были достигнуты на переговорах в рамках ПМЭФ-2024.
5 июня, 11:16
2023
Новый год не за горами. Как будут встречать праздник сотрудники омских компаний
13 ноября 2023, 16:09
В Омске силовики пришли с обыском в «Миллениум»
Инсайд. В офисе «Первой масляной компании» прошел обыск.
21 февраля 2023, 12:34
Омск 2023
23 января 2023, 10:18

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