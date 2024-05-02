Полярное сияние, неадекватный доктор и стрельба в школьников. Омск сегодня

18-летний студент колледжа чинил машину в гаражном кооперативе на улице 6-я Станционная и увидел двух мальчиков, бегающих по гаражам. Он сделал замечание детям, после чего выстрелил в них из пневматического пистолета. В результате один из школьников получил травму ноги, ему потребовалась помощь медиков. Сейчас по факту инцидента начала проверку прокуратура, возбуждено уголовное дело.