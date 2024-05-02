Полярное сияние, неадекватный доктор и стрельба в школьников. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Новость №1. Жители Омской области на майских праздниках наслаждались полярным сиянием
На первых длинных майских выходных жители Омской области смогли увидеть полярное сияние. Лучше всего явление было заметно в северных районах, его фотографии появились в паблике «Астрономические наблюдения в Омске». Появлению полярного сияния различных цветов поспособствовали магнитные бури.
Новость №2. Омская прокуратура проверит информацию о неадекватном докторе в БСМП
Региональная прокуратура начала проверку деятельности БСМП-1 после распространения в соцсетях видео, на котором один из врачей медучреждения находится на рабочем месте в неадекватном состоянии. В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям специалиста и, при необходимости, примет меры прокурорского реагирования.
Новость №3. Студент выстрелил из пневматического пистолета в школьников за бег по гаражам
18-летний студент колледжа чинил машину в гаражном кооперативе на улице 6-я Станционная и увидел двух мальчиков, бегающих по гаражам. Он сделал замечание детям, после чего выстрелил в них из пневматического пистолета. В результате один из школьников получил травму ноги, ему потребовалась помощь медиков. Сейчас по факту инцидента начала проверку прокуратура, возбуждено уголовное дело.