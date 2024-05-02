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Published Сегодня, 14:37

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Полярное сияние, неадекватный доктор и стрельба в школьников. Омск сегодня

2 мая 2024, 14:37
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Жители Омской области на майских праздниках наслаждались полярным сиянием

На первых длинных майских выходных жители Омской области смогли увидеть полярное сияние. Лучше всего явление было заметно в северных районах, его фотографии появились в паблике «Астрономические наблюдения в Омске». Появлению полярного сияния различных цветов поспособствовали магнитные бури.

Сияние в фиолетовых и желтых оттенках. Под Омском удалось запечатлеть полярное сияние
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Новость №2. Омская прокуратура проверит информацию о неадекватном докторе в БСМП

Региональная прокуратура начала проверку деятельности БСМП-1 после распространения в соцсетях видео, на котором один из врачей медучреждения находится на рабочем месте в неадекватном состоянии. В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям специалиста и, при необходимости, примет меры прокурорского реагирования.

Омская прокуратура начала проверку после видео с неадекватным врачом БСМП-1
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Новость №3. Студент выстрелил из пневматического пистолета в школьников за бег по гаражам

18-летний студент колледжа чинил машину в гаражном кооперативе на улице 6-я Станционная и увидел двух мальчиков, бегающих по гаражам. Он сделал замечание детям, после чего выстрелил в них из пневматического пистолета. В результате один из школьников получил травму ноги, ему потребовалась помощь медиков. Сейчас по факту инцидента начала проверку прокуратура, возбуждено уголовное дело.

Грозит срок. 18-летний омич прострелил ногу ребенку, который бегал по гаражам
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