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Прокуратура начала проверку после видео с неадекватным врачом омской больницы

Омская прокуратура начала проверку после видео с неадекватным врачом БСМП-1

2 мая 2024, 09:26
Фото: 1MI

Прокуратура начала проверку после видео с неадекватным врачом омской больницы

В соцсетях распространились кадры, на которых врач омской БСМП-1 находится в неадекватном состоянии, по этому факту организовала проверку прокуратура.

Региональная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в деятельности БУЗОО «ГК БСМП № 1». Правоохранители обратили внимание на медицинское учреждение после видео, на котором один из врачей находится на рабочем месте в неадекватном состоянии.

Запись появилась в городском паблике «Инцидент Омск». Мужчина, работающий врачом-хирургом, сначала сидел на полу среди рассыпанных бумаг, а после начал грубить автору видео.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям специалиста и, при необходимости, примет меры прокурорского реагирования.

Напомним, что недавно на сотрудников больницы пожаловалась омичка. Она рассказала, что после лечения в БСМП ее родственница вернулась домой с пролежнем четверной стадии. По этому факту также идет проверка.

Привезли домой с пролежнем. Омичка пожаловалась на халатность сотрудников БСМП-1
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