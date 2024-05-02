Омская прокуратура начала проверку после видео с неадекватным врачом БСМП-1

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Региональная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в деятельности БУЗОО «ГК БСМП № 1». Правоохранители обратили внимание на медицинское учреждение после видео, на котором один из врачей находится на рабочем месте в неадекватном состоянии.
Запись появилась в городском паблике «Инцидент Омск». Мужчина, работающий врачом-хирургом, сначала сидел на полу среди рассыпанных бумаг, а после начал грубить автору видео.
В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям специалиста и, при необходимости, примет меры прокурорского реагирования.
Напомним, что недавно на сотрудников больницы пожаловалась омичка. Она рассказала, что после лечения в БСМП ее родственница вернулась домой с пролежнем четверной стадии. По этому факту также идет проверка.