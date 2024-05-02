Грозит срок. 18-летний омич прострелил ногу ребенку, который бегал по гаражам

Предварительно удалось установить, что вечером 26 апреля 18-летний студент колледжа чинил машину в гаражном кооперативе на улице 6-я Станционная. В это время два мальчика бегали по крышам гаражей. Подозреваемый сделал замечание детям, после чего выстрелил в них из пневматического пистолета.