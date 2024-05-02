Грозит срок. 18-летний омич прострелил ногу ребенку, который бегал по гаражам

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
Предварительно удалось установить, что вечером 26 апреля 18-летний студент колледжа чинил машину в гаражном кооперативе на улице 6-я Станционная. В это время два мальчика бегали по крышам гаражей. Подозреваемый сделал замечание детям, после чего выстрелил в них из пневматического пистолета.
В результате один из школьников получил травму ноги, ребенку понадобилась медицинская помощь, сейчас он находится на амбулаторном лечении.
Предполагаемого нарушителя задержали правоохранители, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверка по факту инцидента продолжается, омича ждет наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.