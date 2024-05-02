Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Иллюстрация

Грозит срок. 18-летний омич прострелил ногу ребенку, который бегал по гаражам

2 мая 2024, 11:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

18-летний омич выстрелил в ребенка, который бегал по гаражам

Полицейские задержали омича, который выстрелил из пневматического пистолета в двух школьников, теперь его ждет уголовное наказание.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Предварительно удалось установить, что вечером 26 апреля 18-летний студент колледжа чинил машину в гаражном кооперативе на улице 6-я Станционная. В это время два мальчика бегали по крышам гаражей. Подозреваемый сделал замечание детям, после чего выстрелил в них из пневматического пистолета.

В результате один из школьников получил травму ноги, ребенку понадобилась медицинская помощь, сейчас он находится на амбулаторном лечении.

Предполагаемого нарушителя задержали правоохранители, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверка по факту инцидента продолжается, омича ждет наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

Фото: СУ СКР по Омской области
Рецидивист из Омской области дважды выстрелил в своего собутыльника из-за ревности
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Дети#Уголовное дело#Стрельба#Выстрел#Уголовный кодекс#Новости#Стрелок#Уголовное#Уголовные дела#Стрельба на улице
Подпишитесь
На омской ТЭЦ обнаружили майнинг-ферму. Рассказываем, откуда она там взялась
Сегодня, 05:03
Бывший тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец нашел новую работу
Сегодня, 04:10
Стройка затягивается. Омский долгострой на Поворотной полностью разберут лишь в июне
Сегодня, 04:30
Ураганный ветер и дожди. Омичей предупредили о надвигающемся шторме
Сегодня, 05:20
«Авангард» подписал контракт с канадцем Линденом Веем. Сколько он заработает в Омске
Сегодня, 04:39
Бизнес на мусоре. В Омске за 30 млн продают цех по переработке вторсырья
Сегодня, 08:34
"