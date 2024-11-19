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Прокурорская проверка

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2024
Омская прокуратура проверит, кто выбросил свиные головы в лесополосе
19 ноября, 07:10
Срочно. Следком возбудил уголовное дело из-за возгорания на омском НПЗ
26 августа, 12:26
Возгорание на омском нефтезаводе стало поводом для прокурорской проверки
26 августа, 11:55
Взрыв газа в жилом доме в Кизеле: что известно на данный момент
22 августа, 08:44
Через суд. Прокуратура добилась ремонта аварийного водопровода в Омской области
Прокуратура провела проверку состояния водопровода в Таврическом районе. В ходе нее выяснилось, что водопроводные сети находятся в аварийном состоянии, из-за чего местные часто остаются без доступа к ресурсу.
8 июля, 10:52
Глава омского поселения попал под суд из-за отсутствия программы по развитию бизнеса
О нарушении стало известно после прокурорской проверки, однако никаких мер так и не было принято.
8 февраля, 12:16
Плохой уголь. В Омской области из-за недостатка отопления закрыли детский сад и школу
Как выяснила прокуратура, в местную котельную поставили уголь низкого качества.
17 января, 08:20
Найдут причину. Прокуратура запустила проверку из-за обрушения потолка в новой школе
Подрядная организация уже восстановила потолок, но теперь нужно найти причину обрушения.
9 января, 06:19
2023
Выехал в поселок. Омичи пожаловались прокурору на плохой отлов бездомных собак
По каждому обращению сотрудники надзорного ведомства собираются запустить проверку.
18 декабря 2023, 08:54
Обрушивается плитка. Бастрыкин заинтересовался плачевным состоянием омского памятника
Внимание главы следственного комитета России привлекли соответствующие жалобы в соцсетях.
23 ноября 2023, 09:58
Омич заработал 1,5 млрд на незаконной продаже газа, но отделался штрафом в 700 тысяч
Предприниматель организовал в промзоне станцию по хранению и сливу топлива, но каких-либо лицензий на этот вид деятельности не имел
22 ноября 2023, 07:22
Омская транспортная прокуратура начала проверку после массовой задержки авиарейсов
Информация о проведении надзорных мероприятий появилась на сайте Западно-Сибирской прокуратуры.
8 ноября 2023, 10:31
Прокуратура проверила подвалы, затопленные отходами, в одном из сел Омской области
Прокуратура Кормиловского района Омской области организовала проверку в селе Сыропятское после сообщений СМИ.
24 октября 2023, 10:38
«Мер не принимается». Прокуратура проверила незаконную свалку в Омской области
Серьезные нарушения были найдены в Крутинском городском поселении.
5 сентября 2023, 10:26
В Омской области ТГК-11 заплатит штраф 80 тысяч за загрязнение воздуха и земли золой
Проблемы из-за золоотвала предприятия зарегистрировали весной этого года.
4 сентября 2023, 04:02
Масса нарушений. Прокуратура нагрянула с проверкой в детский дом под Омском
Чтобы решить проблему, пришлось обращаться в суд.
22 августа 2023, 04:53
Прокуратура проверит информацию о незаконной передаче 9-летней девочки под опеку
В социальных сетях распространилась информация о незаконной передаче ребенка приемной семье, которая проживает в другом регионе.
21 августа 2023, 14:19
В Омской области прокуроры остались недовольны ремонтом дороги в Тарском районе
Тарский межрайонный прокурор Омской области потребовал от муниципалитета надлежащего контроля за проведением ремонта.
21 августа 2023, 11:15
В Омске экс-полицейский Кудояр предстал перед судом из-за слишком дорогого коттеджа
31 июля 2023, 07:11
Омская прокуратура начала проверку из-за разрушения балкона в жилом доме
Лоджия обвалилась на 7 этаже.
21 июня 2023, 02:22

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