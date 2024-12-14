Медикаменты

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2024
За здоровье теперь платим больше: как изменились цены на лекарства
14 декабря, 13:02
Прокуратура привлекла к ответственности главврача Азовской ЦРБ за незаконные торги
Главврач Азовской ЦРБ получил представление от прокуратуры за нарушение закона о закупках товаров, работ и услуг для госмуниципальных нужд.
15 августа, 12:54
Оценивают ущерб. Уровень воды в районе села Усть-Ишим упал до отметки 847 сантиметров
13 июня, 03:58
Затопило свыше 500 домов: что известно о текущей ситуации с паводком в Омской области
29 мая, 06:29
Минус 4 и 13 см. Уровень воды в Иртыше и Ишиме возле Усть-Ишима продолжил снижаться
27 мая, 04:49
Минус 6 см. Уровень вод Иртыша в районе Усть-Ишима продолжил снижаться
Губернатор Омской области сообщил, что уровень воды на севере региона продолжает снижение.
26 мая, 03:33
Минус 5 см. Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим снизился до 937 сантиметров
22 мая, 04:05
Уровень воды в Иртыше снижается: ситуация в Усть-Ишиме к этому часу
20 мая, 03:38
Бесплатный отдых. Детей из затопленного Усть-Ишима отправят в летние лагеря
18 мая, 03:56
2023
По инициативе Хоценко из бюджета выделили 100 млн на лекарства для онкобольных
2 октября 2023, 07:56
Паника отменяется. Минздрав опроверг информацию о платной медицинской помощи
2 августа 2023, 13:47
Доброе начало года. Юный омич потратил все накопления, чтобы накормить щенят в приюте
Сейчас в омском муниципальном приюте содержится 290 взрослых собак и 70 щенков.
3 января 2023, 10:00

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