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Северное сияние

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Октябрь
Над Омском заметили необычной красоты комету
Ее можно было увидеть невооруженным глазом.
14 октября, 07:22
Снова северное сияние? В Омской области ожидается череда магнитных бурь
10 октября, 03:46
Северное сияние, наказание за смертельное ДТП и гадалки-мошенницы. Омск сегодня
8 октября, 14:51
Омичи всю ночь наблюдали за ярким северным сиянием
8 октября, 03:16
Выброс плазмы и полярные сияния. На Омск обрушится новая магнитная буря
Уже сегодня вечером после заката в районах Омской области можно будет заметить необычной красоты природное явление.
4 октября, 03:27
Сентябрь
Омичам рассказали, когда над областью пролетит самая яркая комета
30 сентября, 05:15
Скандал из-за парковки в вузе, зарплаты хоккеистов и северное сияние. Омск сегодня
13 сентября, 14:58
Пятница 13-е. На Омск обрушилась третья магнитная буря подряд
13 сентября, 05:16
Над Омской областью разлилось мощное северное сияние. Показываем это чудо
13 сентября, 04:55
Август
Травма лидера «Авангарда», северное сияние и багровая река. Омск сегодня
13 августа, 14:22
Ночь звездопада и красок. Омичи заметили ночью в небе северное сияние
13 августа, 05:26
Головные боли и слабость: на Омск надвигаются мощные магнитные бури
9 августа, 06:34
В небе над Омском минувшей ночью заметили северное сияние
5 августа, 04:32
Июнь
В ближайшее время. В омском планетарии рассказали о возможном северном сиянии
2 июня, 08:27
Шоу отменяется. Омичи расстроились из-за отсутствия полярного сияния
Красивое астрономическое явление должно было появиться в ночь смены весны и лета, но этого не произошло.
1 июня, 05:11
Март
Психологическая травля. Омичам покажут триллер о подростковом буллинге «Лисьи огни»
28 марта, 06:05
Открытие корпуса ОмГУ, северное сияние и сотни мертвых косуль. Омск сегодня
4 марта, 14:21
Декабрь 2023
Северное сияние, карантин из-за бешенства и игрушки за 4 миллиона. Омск сегоня
18 декабря 2023, 13:55
Ноябрь 2023
Головная боль и панические атаки. Омск накрыла магнитная буря
6 ноября 2023, 03:32
Невероятная красота. Над Омской областью появилось полярное сияние
6 ноября 2023, 03:05

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