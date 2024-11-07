gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Пенсионерка

Выбрать дату
Ноябрь
Печальная находка: в Омске обнаружили тела пропавших людей
Спасатели объявили об окончании поисковых работ, в ходе которых были найдены тела двух омичей, трагически ушедших из жизни.
7 ноября, 11:35
Октябрь
Крик о помощи: как собачий поводок помог спасти пожилую омичку, упавшую в Иртыш
Пенсионерка, оказавшаяся в Иртыше, была спасена благодаря действиям очевидцев и прибывших спасателей.
30 октября, 09:19
В Омске обнаружили тело пенсионерки, пропавшей без вести больше месяца назад
27 октября, 05:53
Рваная рана на ноге. Омичка отсудила у торгового центра 130 тысяч рублей за травму
Решение суда еще не вступило в законную силу.
21 октября, 04:55
Сентябрь
Омич отжался на спор 239 раз и получил инфаркт миокарда
26 сентября, 03:05
Связал и бросил в погреб. В Омске задержали мужчину, который напал на пенсионерку
25 сентября, 10:19
Трагедия в Омске. Пожар в садовом товариществе унес жизнь пенсионерки
13 сентября, 09:46
Июль
Прокуратура помогла взыскать компенсации с «Омск РТС» в пользу ребенка-инвалида
22 июля, 08:08
Пенсионерка из Омска лишилась 5,75 млн рублей, пообщавшись с мошенниками
Мошенники смогли обмануть пенсионерку, настаивая на том, что она якобы перевела деньги «государственному преступнику».
7 июля, 13:08
Без денег. Пожилой омичке с инвалидностью грозят выселением из единственного жилья
Женщина при этом лишается части пенсии из-за долгов.
4 июля, 15:29
Июнь
Операция и костыли. Пожилая омичка упала на улице и отсудила у УДХБ почти 350 тысяч
В прокуратуре уточнили, что 73-летняя омичка поскользнулась и упала на площадке в районе дома по улице Волгоградской. Пенсионерка перенесла операцию и два месяца лечилась в больнице. После травмы ей пришлось передвигаться с помощью костылей и инвалидной коляски.
11 июня, 07:37
Президент Путин заявил об индексации пенсий для работающих пенсионеров
Изменения для пожилых россиян вступят в силу с 2025 года. Подробности — в материале Города55.
7 июня, 12:59
Май
Омичам обещают небывалые выплаты с 1 июня: о повышении пособий и пенсий
В России ожидаются существенные изменения в социальной сфере. В ближайшее время у пенсионеров будут доплаты, а алименты будут учитывать по-новому. Также увеличатся пособия на детей. Подробности — в материале Города55.
20 мая, 15:45
«Горе-инвестор». Мошенники выманили 54 тысячи рублей у пенсионерки из Омской области
Злоумышленники вновь использовали схему с «инвестициями» — дополнительный заработок, как правило, оборачивается существенными убытками.
19 мая, 08:01
Апрель
Омичка пошла в больницу со знакомой пенсионеркой и украла у нее золотые украшения
В полицию обратились родственники пожилой женщины, в ходе расследования удалось выяснить, что кража произошла в рентген-кабинете.
15 апреля, 13:38
Март
Сломала бедро. Омские врачи вернули возможность ходить 99-летней пациентке
Сложную операцию провели хирурги-травматологи Городской клинической больницы №1 им. Кабанова.
19 марта, 09:51
Избежать «уголовки». Мошенники убедили пенсионерку из Омска отдать деньги «прокурору»
Женщина не впервые сталкивается с мошенниками, но в этот раз им удалось заполучить деньги.
10 марта, 06:04
Февраль
Суд решил. У молодой омички забрали 137 тысяч за мошенническую аферу с пенсионеркой
Прокуратура потребовала, чтобы похищенные злоумышленниками средства передали пожилой женщине.
29 февраля, 06:35
Стало известно, у кого из российских пенсионеров с 1 апреля вырастут выплаты
26 февраля, 12:48
Уцелевший в огне, новый бассейн и наглый грабеж. Омск в воскресенье
25 февраля, 14:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика