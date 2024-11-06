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Медицина

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Ноябрь
Взрыв на Солнце: когда магнитные бури обрушатся на нас в ноябре
6 ноября, 04:48
Страшный вирус Коксаки добрался до России. Врач ответил, грозит ли омичам опасность
6 ноября, 03:00
Высокие зарплаты медиков, резкое похолодание и редкие имена. Омск сегодня
4 ноября, 13:07
Медикам Омской области предлагают вакансии с зарплатой до 170 тысяч рублей
4 ноября, 12:29
Стало известно, как будут работать омские поликлиники в ноябрьские праздники
1 ноября, 11:12
Октябрь
Инфляция сбавляет обороты. В Омске цены на фрукты, мясо и медицину растут медленнее
29 октября, 07:51
916 вызовов в сутки. Омичи все чаще вызывают скорую помощь
Возможно, это связано с сезонными заболеваниями.
28 октября, 09:00
Ножи, батарейки и не только: что врачи находят внутри омичей
28 октября, 07:49
В Омске ради нового корпуса онкодиспансера на Завертяева срубят больше сотни деревьев
25 октября, 09:26
Вблизи морга. В Омске на Нахимова появится высокотехнологичный центр протезирования
25 октября, 08:18
Пока что слухи. В Омске МСЧ №7 возглавит новый специалист
25 октября, 03:00
Артериальное давление: что считать нормой и при каких показателях стоит бить тревогу
23 октября, 02:30
«Врачи относятся как к собакам»: названы худшие больницы Омска
22 октября, 06:00
Вопрос под строгим контролем. В Тарской ЦРБ медикам обещают сохранить выплаты
22 октября, 04:53
Коронавирус отступает? В Омской области зарегистрировали 120 случаев «ковида»
Показатели заболевания продолжают снижаться, что радует омичей.
21 октября, 06:26
Месяцы борьбы. Омские медики спасли пациента с тяжелым случаем туберкулеза кишечника
20 октября, 12:26
Вспышка ОРВИ: статистика по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири
16 октября, 07:49
Вернулся с СВО. Омскую поликлинику возглавил молодой врач
16 октября, 06:40
Астма из-за депрессии: как и почему стресс влияет на появление этой опасной болезни
15 октября, 05:24
Омские врачи спасли женщину, которой в мозговое полушарие перестала поступать кровь
Медики МЧС №4 быстро нашли причину ухудшения состояния омичи и смогли устранить проблему, сейчас жизни пациентки ничего не угрожает.
11 октября, 13:39

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