Сияние в фиолетовых и желтых оттенках. Под Омском удалось запечатлеть полярное сияние

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:05
В паблике «Астрономические наблюдения в Омске» накануне были опубликованы фотографии полярного сияния. Жители северной части Омской области вновь смогли наблюдать это явление в ночь на 1 мая.
В период майских праздников наш регион пережил магнитные бури, которые привели к появлению яркого полярного сияния. Фотографии этого удивительного зрелища запечатлели полярное сияние в фиолетовых, розовых и желтых оттенках.
Уточним, что за желтый цвет вспышек отвечают атомы кислорода, за фиолетовое и инфракрасное излучение — ионизированные молекулы азота. Источником неяркого красного свечения могут быть атомы водорода. Еще один важный фактор — расстояние до поверхности Земли. Синие и зеленые цвета образуются на низких и средних высотах, а красный цвет появляется на большей высоте.
Напомним, что в ночь с 24 на 25 марта жители Омской области могли наблюдать северное сияние. Причиной этого явления стала магнитная буря уровня G3. К сожалению, облачность помешала увидеть это природное явление во всей красе. Однако 25 марта в телеграм-канале «Омский новостной поезд» все же опубликовали фотографию северного сияния, которое было видно в нашем регионе.