Сияние в фиолетовых и желтых оттенках. Под Омском удалось запечатлеть полярное сияние

Уточним, что за желтый цвет вспышек отвечают атомы кислорода, за фиолетовое и инфракрасное излучение — ионизированные молекулы азота. Источником неяркого красного свечения могут быть атомы водорода. Еще один важный фактор — расстояние до поверхности Земли. Синие и зеленые цвета образуются на низких и средних высотах, а красный цвет появляется на большей высоте.