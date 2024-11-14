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Больница

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Ноябрь
30 лет в профессии. В омской больнице в Старом Кировске сменился главврач
14 ноября, 08:02
Стало известно, как будут работать омские поликлиники в ноябрьские праздники
1 ноября, 11:12
Октябрь
На Левобережье Омска 45-летняя женщина на ходу выпала из салона маршрутки
Маршрутка № 344 стала участником аварии в Кировском округе. Одна из пассажиров выпала на проезжую часть.
31 октября, 12:00
В Омской области ищут вертолет санавиации, который займется перевозкой пациентов
31 октября, 06:50
Четвертый провал подряд: омский студент напал на преподавателя с перцовым баллончиком
28 октября, 11:02
Вблизи морга. В Омске на Нахимова появится высокотехнологичный центр протезирования
25 октября, 08:18
Поезд Деда Мороза, масштабный карантин и худшие больницы города. Омск сегодня
22 октября, 14:18
«Врачи относятся как к собакам»: названы худшие больницы Омска
22 октября, 06:00
Работники роддома в омских Нефтяниках рассказали, что их принуждают увольняться
19 октября, 13:54
«Лоб в лоб»: в Азовском районе Омской области произошло жесткое ДТП с пострадавшими
14 октября, 05:46
Сентябрь
Омские врачи успешно прооперировали 90-летнюю пациентку, вырезав у нее желчный пузырь
28 сентября, 11:00
Хозяин получил ожоги. В омских Нефтяниках в квартире взорвался самогонный аппарат
27 сентября, 06:26
Молодая омичка выпала из окна дома в Нефтяниках и чудом выжила
Девушку доставили в больницу с многочисленными переломами. Предварительно установлено, что она была нетрезвой.
27 сентября, 02:21
В Омской области растет заболеваемость COVID-19: появятся ли допкойки для больных
26 сентября, 09:51
В Омской области больница заплатит штраф за свалку из медицинских отходов
19 сентября, 06:40
В омском ДТП с маршруткой увеличилось число пострадавших
Пятеро из них находятся в больнице с тяжелыми травмами. Пока что в отношении женщины, по чьей вине, предположительно, произошел инцидент, вынесли только постановления.
16 сентября, 02:43
«Газпромнефть-СМ» обеспечила скорую помощь омской ОДКБ необходимыми моторными маслами
11 сентября, 03:55
В Омске в ДТП с иномаркой и «Ладой» пострадала женщина
7 сентября, 08:25
Проект ремонта здания бывшего «Омскгражданпроекта» на улице Ленина прошел экспертизу
5 сентября, 10:23
Август
С мигалками к врачам. Омские полицейские помогли маме с малышом добраться в больницу
Ребенку срочно требовалась помощь медиков.
24 августа, 04:52

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