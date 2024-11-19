По новой методике. Омские врачи поставили на ноги мужчину с тяжелым переломом таза

Врачи омской БСМП-1 провели мужчине с тяжелым переломом таза операцию по новой методике, пациента удалось быстро поставить на ноги, сейчас его уже выписали домой.