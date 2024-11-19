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2024
Свалка свиных голов, нашествие тараканов и вечернике пробки. Омск сегодня
19 ноября, 14:21
Поезд Деда Мороза, масштабный карантин и худшие больницы города. Омск сегодня
22 октября, 14:18
Омский Горсовет анонсировал появление двух новых медицинских учреждений
29 сентября, 09:20
Лечить будет некому? За 12 лет Омская область потеряла практически 7 тысяч врачей
8 сентября, 06:52
Наше будущее. Омичам показали, как 3D-принтер печатает персонализированные лекарства
27 июня, 14:02
По новой методике. Омские врачи поставили на ноги мужчину с тяжелым переломом таза
Врачи омской БСМП-1 провели мужчине с тяжелым переломом таза операцию по новой методике, пациента удалось быстро поставить на ноги, сейчас его уже выписали домой.
19 июня, 13:55
Скандальный жилой дом, магнитные бури и новые больницы. Омск сегодня
14 июня, 14:15
Ко Дню медицинского работника. Минздрав поддержит строительство двух больниц в Омске
14 июня, 09:55
«Царит антисанитария». Омичи рассказали о нашествии тараканов в БСМП-1
6 июня, 13:11
На больничном. Глава Полтавского района Милашенко не вышел на работу после ДТП
27 мая, 08:47
Не спасают даже высокие зарплаты. В Омской области не хватает более 1500 медиков
17 мая, 07:46
Помощь рядом. Как будут работать омские больницы на майских праздниках
27 апреля, 12:53
Омских предпринимателей оштрафовали за поставку фальсификата в детсады и больницы
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч, а его бывшей жене — 700 тысяч рублей.
12 марта, 07:19
2023
Бесконечные проблемы с отоплением, антитоп больниц и домики для рыбаков. Омск сегодня
20 декабря 2023, 14:29
В Омской области с начала аномальных холодов обморожения получили три десятка человек
12 декабря 2023, 05:13
Омичи в этом году восстановили 80 жилых домов в Стаханове
10 октября 2023, 05:29
В омском минздраве рассказали, что Любинская ЦРБ активно пополняется молодыми кадрами
В больницу регулярно приходят молодые специалисты, в этом году к работе приступили детский хирург, участковый терапевт и эпидемиолог.
2 октября 2023, 11:49
В Омске началось строительство детского инфекционного стационара
На улице Перелета, 9 стартовали работы по строительству больничного комплекса для детей от 0 до 18 лет.
31 июля 2023, 14:15
Стало известно, как будут работать омские поликлиники в праздничные выходные
С 23 по 26 февраля меняется график работы учреждений, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь.
22 февраля 2023, 04:57
2022
Омские предприниматели поставляли в детские сады и школы просроченное молоко
Недобросовестные бизнесмены понесут наказание.
23 августа 2022, 09:01

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