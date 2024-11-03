Громкое задержание, учебный конфликт и подготовка к праздникам. Главные темы недели

А вот про студента, устроившего «переполох», подобного уже не скажешь: молодой человек стал фигурантом уголовного дела, причем не первого на его «счету» — ранее он уже привлекался к ответственности. В этот раз «эмоциональный всплеск», как выразился незадачливый студент на допросе после задержания, может ему дорого обойтись — в отношении юноши возбуждено дело по статье хулиганство с применением оружия (или предметов, использовавшихся в этом качестве), а наказание за подобные деяния подразумевает до 7 лет лишения свободы.