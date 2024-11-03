Громкое задержание, учебный конфликт и подготовка к праздникам. Главные темы недели

Posted 3 ноября, 10:43
Published 3 ноября, 10:43
Modified 3 ноября, 11:07
Updated 3 ноября, 11:07
В июле этого года весь Омск всколыхнула новость о внезапном исчезновении 15-летней девочки из Москвы: 22 июля, незадолго до отправки в родной город, ребенок бесследно пропал. Беда сплотила омичей — девочку искали практически всем городом, «прочесывая» все возможные места, где она могла появиться — отсматривались записи камер видеонаблюдения, добровольцы осматривали каждый квадратный метр Парка Победы, но добиться успеха у поисковиков не получалось несколько дней. Родители девочки не теряли надежды, что ребенок найдется, но чувствовали, что ребенок попал в очень большую беду. К сожалению, страшные предчувствия оказались правдивыми — вечером 25 июля тело девочки было обнаружено у лодочной станции.
Практически все это время родители и следствие хранили молчание — новых подробностей о трагической гибели ребенка не появлялось, но напряженная работа правоохранительных органов принесла свои результаты — 2 ноября был задержан и заключен под стражу подозреваемый в убийстве ребенка.
Как сообщили представители следственных органов, подозреваемый был задержан на рабочем месте — известно, что предполагаемый убийца уже был судим за насильственные преступления, однако более точных и официальных данных на настоящий момент пока нет: разные источники сообщают о признании мужчиной собственной вины, а также другие страшные подробности — якобы подозреваемый расправился с ребенком из-за вспыхнувшего конфликта, пытаясь совершить насильственные действия.
Неожиданные детали происшествия, как и само задержание предполагаемого преступника, стало новостью и для родителей погибшей девочки: представители СМИ попытались взять у мужчины комментарий, однако раскрыть какие-либо детали мужчина пока не может из-за обязательства о неразглашении. Но, мужчина настаивает на наказании преступного деяния согласно действующим законам — хоть и сомневается в целесообразности пожизненного заключения или другой высшей меры наказания.
К сожалению, минувшая неделя запомнилась и другим не самым приятным событием — один из преподавателей ОмГУ пострадал от распыления студентом перцового газа. Поводом для «нештатного» применения студентом средства самообороны стала 4-я подряд проваленная попытка сдать экзамен по одной из дисциплин — молодой человек обучался на историческом факультете и в течение 3-х лет не мог перейти на следующий курс обучения.
Разумеется, вопиющий случай стал причиной пристального внимания правоохранительных органов: одними из первых, кроме участкового уполномоченного, к кому обратилась охрана университета, на инцидент отреагировали представители прокуратуры, инициировав проверку правомерности действий и студента и преподавателя.
Представители университета также были шокированы произошедшим — как рассказали в пресс-службе вуза, ранее конфликтов между студентом и преподавателем не наблюдалось. К слову, пострадавшему сотруднику образовательного учреждения сразу оказали всю необходимую помощь — к счастью, серьезных последствий для здоровья удалось избежать.
А вот про студента, устроившего «переполох», подобного уже не скажешь: молодой человек стал фигурантом уголовного дела, причем не первого на его «счету» — ранее он уже привлекался к ответственности. В этот раз «эмоциональный всплеск», как выразился незадачливый студент на допросе после задержания, может ему дорого обойтись — в отношении юноши возбуждено дело по статье хулиганство с применением оружия (или предметов, использовавшихся в этом качестве), а наказание за подобные деяния подразумевает до 7 лет лишения свободы.
Кроме того, дело молодого человека уже дошло до самых высоких уровней — ход его расследования контролируется центральным аппаратом СКР и непосредственно главой Следкома — Александром Бастрыкиным.
Стоит сказать, что минувшая неделя была богата не только на откровенно криминальные новости, но и некоторые куда более «добрые» известия: «маховик» подготовки к новогоднему торжеству «раскручивается» все сильнее.
Городские власти, позаботившись о главной городской елке, которая появится в «Омской Крепости», понемногу прорабатывают и другие вопросы подготовки к Новому Году. Его, кстати, гости «Омской крепости» смогут встретить вместе с первым лицом Российской Федерации — Президентом Владимиром Путиным. Но, если быть совсем уж точным — то с его традиционным поздравлением для россиян: Сергей Шелест анонсировал трансляцию обращения Президента РФ на празднике в «Омской крепости», ведь для многих это может быть очень важно.
Вместе с тем продолжается и планирование праздника на самых высоких уровнях: на этой неделе стало известно о планах правительства Омской области потратить порядка 800 тыс рублей на кейтеринг торжественных мероприятий для делегаций. Контракт будет рассчитан до конца текущего года и предусматривает практически все мелочи радушного приема гостей: от одежды для официантов до требований к сервировке. Кроме того, выяснились и другие планы — например, правительство заинтересовано в поставщике, способном на протяжении всего 2025 года обеспечивать флористические нужды торжественных дат: а это наградные букеты, хвойные гирлянды и даже венки.
Кроме того, уже известны и главные горки города в эти новогодние выходные: их, правда, всего две, но рассчитаны они на всех омичей — от мала до велика. Кроме того, кое-какие ледяные и красивые объекты появятся у здания цирка — познакомится со всеми подробностями можно в материале ниже:
Познакомиться с этими и другими важными новостями, заинтересовавших омичей, можно и в видеоформате — о них расскажет Евгений Игишев, корреспондент Города55.