Четвертый провал подряд: омский студент напал на преподавателя с перцовым баллончиком

Студент второго курса исторического факультета ОмГУ им. Достоевского в очередной раз не смог сдать экзамен, что стало для него четвёртым подряд провалом. На протяжении трёх лет он не может перейти на следующий курс, и в этот раз причиной неудачи стали вопросы о средневековье.