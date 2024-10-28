Четвертый провал подряд: омский студент напал на преподавателя с перцовым баллончиком

Posted 28 октября, 11:02
Published 28 октября, 11:02
Modified 28 октября, 11:10
Updated 28 октября, 11:10
Студент второго курса исторического факультета ОмГУ им. Достоевского в очередной раз не смог сдать экзамен, что стало для него четвёртым подряд провалом. На протяжении трёх лет он не может перейти на следующий курс, и в этот раз причиной неудачи стали вопросы о средневековье.
Молодой человек обвинил в своих неудачах доцента Артёма Клюева, который ранее исполнял обязанности декана исторического факультета до его объединения с факультетом теологии. По словам студента, преподаватель намеренно занижает его оценки. В результате, прямо в аудитории, Михаил решился на отчаянный шаг — он использовал перцовый баллончик против преподавателя, распылив его содержимое в лицо кандидату исторических наук.
Инцидент произошёл около 15:30 в учебном корпусе на проспекте Мира. Сотрудник службы охраны университета немедленно сообщил об этом участковому уполномоченному полиции. После нападения студент скрылся, а пострадавшего преподавателя доставила в больницу бригада скорой помощи.
Инцидентом в вузе заинтересовалась и прокуратура Советского округа Омска. В ведомстве организовали проверку по факту произошедшего и пообещали заодно оценить и правомерность действий преподавателя.
Напомним, что в Омском районе ищут 17-летнего студента, который исчез 1 октября после выхода из общежития Омского аграрно-технологического колледжа. Его местонахождение неизвестно, хотя он периодически связывается с родственниками, уверяя их в своем благополучии, но не планирует возвращаться к учебе.