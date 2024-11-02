История шокирующего насилия: как любовь закончилась убийством 26-летней омички

Их отношения, начавшиеся в студенческие годы, быстро превратились в кошмар. Мужчина с самого начала проявлял агрессию, постоянно издевался над девушкой. Когда она была беременна, то супруг снова поднял на нее руку, что привело к преждевременным родам. Даже после рождения ребенка насилие не прекратилось: Мужчина угрожал столкнуть ее с балкона. Девушка подала на развод, но бывший муж не оставлял попыток вернуть ее, преследуя и устраивая сцены. Несмотря на страх за детей, она приняла решение разорвать отношения.