История шокирующего насилия: как любовь закончилась убийством 26-летней омички

Posted 2 ноября, 06:03
Published 2 ноября, 06:03
Modified 2 ноября, 06:05
Updated 2 ноября, 06:05
20 сентября была жестоко убита молодая девушка. В этом преступлении главным подозреваемым стал ее бывший супруг, который на протяжении нескольких лет подвергал ее физическому насилию и преследованиям. Родственники погибшей поделились подробностями жизни девушки на Ютуб-канале «КОСАТКИНА».
Их отношения, начавшиеся в студенческие годы, быстро превратились в кошмар. Мужчина с самого начала проявлял агрессию, постоянно издевался над девушкой. Когда она была беременна, то супруг снова поднял на нее руку, что привело к преждевременным родам. Даже после рождения ребенка насилие не прекратилось: Мужчина угрожал столкнуть ее с балкона. Девушка подала на развод, но бывший муж не оставлял попыток вернуть ее, преследуя и устраивая сцены. Несмотря на страх за детей, она приняла решение разорвать отношения.
Однако страх и любовь заставляли возвращаться к нему. Каждый раз он обещал измениться, но снова поднимал руку. В один из таких моментов, когда девушка была с ребенком на руках, соседка приютила их, пока двоюродная сестра не приехала на помощь. Изможденная и не в состоянии ходить, омичка не обратилась в полицию из-за страха за детей.
«Ну, чего бы он меня убил. Я же мама его детей», — заявляла девушка.
Критическую точку в их отношениях поставил день рождения, когда бывший муж в очередной раз напал на девушку, и она, наконец, решилась на шаг — подала заявление в правоохранительные органы. Несмотря на это, угрозы с его стороны не прекратились, и он не выплачивал алименты на детей. 20 сентября в подъезде своего дома мужчина поджидал девушку и жестоко расправился с ней, нанеся ей 17 ножевых ранений, включая смертельное перерезание сонной артерии.
Их старший сын, выходя из подъезда, стал свидетелем преступления и сейчас нуждается в психотерапевтической помощи. Мать погибшей взяла на себя заботу о внуках, отвергнув все попытки семьи бывшего мужа девушки забрать их к себе.
Сразу после похорон её родные предполагают, что семья мужа попыталась удалить табличку на могиле покойной. Мать погибшей не может смириться с потерей дочери и требует строгого наказания для её убийцы, не желая прощать его семейство.
Напомним, что ранее завершился судебный процесс, в ходе которого двух мужчин признали виновными в убийстве и краже. Летом 2023 года они напали на знакомого в состоянии алкогольного опьянения, причинив ему множественные травмы, включая ножевое ранение. После этого они скрыли тело в кустах.