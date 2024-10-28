В Омске задержали студента, распылившего перцовый баллончик в лицо преподавателю

Сейчас омич находится в следственном комитете. Правоохранителям он доказывал, что неудача на экзамене вызвала у него «эмоциональный всплеск», который и привел к такой реакции. В УМВД также отметили, что задержанный уже не раз привлекался к уголовной ответственности.