В Омске задержали студента, распылившего перцовый баллончик в лицо преподавателю

Posted 28 октября, 16:53
Published 28 октября, 16:53
Modified 28 октября, 16:58
Updated 28 октября, 16:58
Полицейские задержали 23-летнего студента, который распылил перцовый баллончик в лицо 37-летнему преподавателю исторического факультета ОмГУ им. Достоевского. Причиной такого поведения стал провал на экзамене.
Сейчас омич находится в следственном комитете. Правоохранителям он доказывал, что неудача на экзамене вызвала у него «эмоциональный всплеск», который и привел к такой реакции. В УМВД также отметили, что задержанный уже не раз привлекался к уголовной ответственности.
Теперь его ждет еще одно наказание, на этот раз дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), студенту грозит до 7 лет лишения свободы. Следователи продолжают проверку инцидента.