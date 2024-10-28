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Posted 28 октября, 16:53

Published 28 октября, 16:53

Modified 28 октября, 16:58

Updated 28 октября, 16:58

В Омске задержали студента, распылившего перцовый баллончик в лицо преподавателю

В Омске задержали студента, распылившего перцовый баллончик в лицо преподавателю

28 октября 2024, 16:53
Фото: 1MI
В полиции рассказали, что 23-летний студент уже не раз привлекался к уголовной ответственности.

Полицейские задержали 23-летнего студента, который распылил перцовый баллончик в лицо 37-летнему преподавателю исторического факультета ОмГУ им. Достоевского. Причиной такого поведения стал провал на экзамене.

Сейчас омич находится в следственном комитете. Правоохранителям он доказывал, что неудача на экзамене вызвала у него «эмоциональный всплеск», который и привел к такой реакции. В УМВД также отметили, что задержанный уже не раз привлекался к уголовной ответственности.

Теперь его ждет еще одно наказание, на этот раз дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), студенту грозит до 7 лет лишения свободы. Следователи продолжают проверку инцидента.

Видео: 1MI.
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