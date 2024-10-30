gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 08:03

Published 30 октября, 08:03

Modified 30 октября, 09:03

Updated 30 октября, 09:03

Омичам рассказали, где разместят ледяные горки этой зимой

Ледяные горки, крепость и фигуры: где этой зимой покататься омичам

30 октября 2024, 08:03
Фото: 1MI.

Омичам рассказали, где разместят ледяные горки этой зимой

В мэрии поделились планами по открытию ледяных горок в городе.

Как рассказали в пресс-службе администрации, в этом году на площадке у главной городской елки в Омской крепости появятся две ледяных горки. Одна из них понравится детям, а вторая принесет много эмоций взрослым омичам. Прогулка станет захватывающей: скат составит порядка 25 метров.

Фото: Пресс-служба омской мэрии

У здания цирка построят ледяную крепость, поставят фигурки, атмосферу волшебства дополнит иллюминированная фотозона в виде воздушного шара. Там можно будет отлично провести время всей семьей, устроив массовые катания и фотосессии с необычными скульптурами.

Как уже писал Город55, в Омске вовсю развернулись работы по подготовке к встрече Нового года. Городские фонтаны планируется украсить, а в Омской крепости появится огромная елка.

На этот раз замена. В Омской крепости установят 15-метровую искусственную елку
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Дети#Зима#Цирк#Новости#Городская елка#Фотозона#Взрослые#Новый год 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика