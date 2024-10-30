Ледяные горки, крепость и фигуры: где этой зимой покататься омичам

Posted 30 октября, 08:03
Published 30 октября, 08:03
Modified 30 октября, 09:03
Updated 30 октября, 09:03
Как рассказали в пресс-службе администрации, в этом году на площадке у главной городской елки в Омской крепости появятся две ледяных горки. Одна из них понравится детям, а вторая принесет много эмоций взрослым омичам. Прогулка станет захватывающей: скат составит порядка 25 метров.
У здания цирка построят ледяную крепость, поставят фигурки, атмосферу волшебства дополнит иллюминированная фотозона в виде воздушного шара. Там можно будет отлично провести время всей семьей, устроив массовые катания и фотосессии с необычными скульптурами.
Как уже писал Город55, в Омске вовсю развернулись работы по подготовке к встрече Нового года. Городские фонтаны планируется украсить, а в Омской крепости появится огромная елка.