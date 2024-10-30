Ледяные горки, крепость и фигуры: где этой зимой покататься омичам

Как рассказали в пресс-службе администрации, в этом году на площадке у главной городской елки в Омской крепости появятся две ледяных горки. Одна из них понравится детям, а вторая принесет много эмоций взрослым омичам. Прогулка станет захватывающей: скат составит порядка 25 метров.