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Студент

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Громкое задержание, учебный конфликт и подготовка к праздникам. Главные темы недели
3 ноября, 10:43
Бастрыкин взял под контроль дело о нападении омского студента на преподавателя
Председатель следкома взял под личный контроль расследование инцидента в ОмГУ, где студент напал на преподавателя с перцовым баллончиком из-за неудовлетворительной оценки.
30 октября, 12:17
В Омске задержали студента, распылившего перцовый баллончик в лицо преподавателю
28 октября, 16:53
Студент с перцовым баллончиком, задержка самолетов и зима по-летнему. Омск сегодня
28 октября, 15:02
Четвертый провал подряд: омский студент напал на преподавателя с перцовым баллончиком
28 октября, 11:02
Рискует сесть надолго. В Омске поймали молодого наркокурьера
10 октября, 05:49
Выходит на связь, но не хочет учиться. В Омской области разыскивают студента
Родственники пропавшего заявили о нем в полицию.
9 октября, 03:27
В Омской области начали поиски 17-летнего парня с тату кинжала и розы на запястье
6 октября, 03:59
Попал в объектив. Хоккейный матч отвлек омского судью от работы на волейболе
В социальные сети попало видео с волейбольного матча омского клуба «Омичка», где судья вместо того, чтобы за игрой, увлечённо смотрит хоккей на ноутбуке.
27 сентября, 08:29
Несчастный случай. В Омской области за один вечер утонули два студента
27 июня, 06:16
От фотографа до репетитора. Топ-3 способа, как заработать студенту летом
Лето — время, когда студент может не только отдохнуть, но и заработать. Расскажем о доступных способах заработка, не требующих официального трудоустройства.
20 июня, 10:08
Нашествие опасных насекомых, изнасилование студента и проекты аэропорта. Омск сегодня
13 марта, 14:19
2023
Придется экономить. Оглашены суммы стипендий в омских вузах
В рейтинг вошли показатели академической, социальной и аспирантской стипендий.
20 августа 2023, 08:33
Шок. В Омске неизвестные убили студента колледжа культуры и искусств
5 июня 2023, 05:29
Омские первокурсники получат выплаты за высокие баллы ЕГЭ до октября
31 мая 2023, 12:32
«Развели» молодого бизнесмена. Студент перевел 33 тысячи мошенникам за тюльпаны
По окончанию проверки будет возбуждено уголовное дело.
5 марта 2023, 06:13
2022
Молодой омич презентовал экологический проект на Российской энергетической неделе
Оператор технологических установок «Газпромнефть — Каталитические системы» Юрий Копейкин представил собственный экологический проект.
27 октября 2022, 03:30
Омским студентам пожелали энергии и активности
25 января 2022, 08:22

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