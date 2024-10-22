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Posted 22 октября, 09:05

Published 22 октября, 09:05

Modified 22 октября, 09:09

Updated 22 октября, 09:09

Иллюстрация

В Омске на установку и украшение главной городской елки потратят больше 3 млн

22 октября 2024, 09:05
Фото: 1MI
Иллюстрация
Сюжет
Госзакупки
Искуственное дерево установят в парке «Омская крепость». Праздничное открытие елки запланировано на 27 декабря.

В Омске на установку и украшение главной городской елки потратят 3 млн 115 тысяч рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок накануне, 21 октября. Заказчиком выступает музей-парк «Омская крепость».

Сама искусственная ель обойдется в 1,07 млн рублей, а игрушки и украшения — в 2,045 млн рублей. Срок выполнения контракта — до 4 декабря.

Открытие главной городской елки состоится 27 декабря в 16:00. Девизом новогодних каникул станет слоган «Верь! Мечтай! Всё сбудется!». Отметим, что в прошлом главную елку также устанавливали в Омской крепости.

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#Евгений Игишев#Омск#Госзакупки#Украшения#Елка
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