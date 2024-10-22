В Омске на установку и украшение главной городской елки потратят больше 3 млн

Posted 22 октября, 09:05
Published 22 октября, 09:05
Modified 22 октября, 09:09
Updated 22 октября, 09:09
В Омске на установку и украшение главной городской елки потратят 3 млн 115 тысяч рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок накануне, 21 октября. Заказчиком выступает музей-парк «Омская крепость».
Сама искусственная ель обойдется в 1,07 млн рублей, а игрушки и украшения — в 2,045 млн рублей. Срок выполнения контракта — до 4 декабря.
Открытие главной городской елки состоится 27 декабря в 16:00. Девизом новогодних каникул станет слоган «Верь! Мечтай! Всё сбудется!». Отметим, что в прошлом главную елку также устанавливали в Омской крепости.