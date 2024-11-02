Стали известны новые шокирующие подробности убийства 15-летней москвички в Омске

Подозреваемый ранее имел судимости за насильственные преступления. Как сообщает Омск-информ, на допросе он признал свою вину и заявил, что совершил убийство «ради убийства». В СМИ появилась информация о том, что на теле жертвы был найден генетический материал задержанного, однако следственные органы пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.