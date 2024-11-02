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Posted 2 ноября, 12:15

Published 2 ноября, 12:15

Modified 2 ноября, 12:19

Updated 2 ноября, 12:19

Стали известны новые шокирующие подробности убийства 15-летней москвички в Омске

Стали известны новые шокирующие подробности убийства 15-летней москвички в Омске

2 ноября 2024, 12:15
Фото: 1MI.
Подозреваемый, ранее судимый за насильственные преступления, признал свою вину и заявил, что убил девочку «ради убийства».

В Омске продолжается расследование уголовного дела, связанного с убийством 15-летней школьницы из Москвы. По данным следствия, в преступлении подозревается 41-летний мужчина, который уже находится под стражей до 23 декабря. Ему предъявлено обвинение в убийстве девочки.

Подозреваемый ранее имел судимости за насильственные преступления. Как сообщает Омск-информ, на допросе он признал свою вину и заявил, что совершил убийство «ради убийства». В СМИ появилась информация о том, что на теле жертвы был найден генетический материал задержанного, однако следственные органы пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.

Один из источников НГС55 рассказал, что в день трагедии мужчина находился на берегу реки Иртыш и якобы рыбачил. Школьница, по словам задержанного, сама подошла и спросила, чем он занимается. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина, как утверждается, попытался совершить насильственные действия. Девочка оказала сопротивление.

В правоохранительных органах, вскрытие не выявило следов полового контакта. Мужчина задушил школьницу и утопил её в реке.

Напомним, что ранее отец школьницы высказался по поводу ареста подозреваемого. Он полагает, что наказание должно быть справедливым, но не поддерживает пожизненное заключение или смертную казнь.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Убийство#Задержан#Новости#Задержан подозреваемый#Тело#Вскрытие#Жертва
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