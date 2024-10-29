Омское правительство планирует в 2025 году потратить 600 тысяч на букеты и венки

Posted 29 октября, 11:02
Published 29 октября, 11:02
Modified 29 октября, 11:04
Updated 29 октября, 11:04
Аппарат губернатора и правительства Омской области объявил о поисках поставщика наградных букетов, хвойных гирлянд и венков. Контракт с флористами будет рассчитан на весь 2025 год. Его максимальная сумма составит 597 тысяч рублей. Источником финансирования указан региональный бюджет.
Цветы необходим будет доставлять по заявке из правительства.
«Товар должен быть в хорошем состоянии, не увядший, без признаков заболеваний и повреждений вредителями, без механических повреждений. Цветовая гамма определяется во время оформления заявки», — говорится в документах.
В закупке описаны примеры оформления. Так, букет наградной должен состоять из 7 роз, украшен эвкалиптом и рискусом, завернут в декоративную бумагу. Примерная стоимость такого букета определена в 2900 рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске начались поиски подрядчика с шоколадом для новогодних подарков. Начальная цена контракта — 227 тысяч рублей.