Омское правительство планирует в 2025 году потратить 600 тысяч на букеты и венки

Аппарат губернатора и правительства Омской области объявил о поисках поставщика наградных букетов, хвойных гирлянд и венков. Контракт с флористами будет рассчитан на весь 2025 год. Его максимальная сумма составит 597 тысяч рублей. Источником финансирования указан региональный бюджет.