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Posted 29 октября, 11:02

Published 29 октября, 11:02

Modified 29 октября, 11:04

Updated 29 октября, 11:04

Иллюстрация

Омское правительство планирует в 2025 году потратить 600 тысяч на букеты и венки

29 октября 2024, 11:02
Фото: 1MI. Иллюстрация
Цветы необходимо будет доставлять по заявке в течение всего следующего года.

Аппарат губернатора и правительства Омской области объявил о поисках поставщика наградных букетов, хвойных гирлянд и венков. Контракт с флористами будет рассчитан на весь 2025 год. Его максимальная сумма составит 597 тысяч рублей. Источником финансирования указан региональный бюджет.

Цветы необходим будет доставлять по заявке из правительства.

«Товар должен быть в хорошем состоянии, не увядший, без признаков заболеваний и повреждений вредителями, без механических повреждений. Цветовая гамма определяется во время оформления заявки», — говорится в документах.

В закупке описаны примеры оформления. Так, букет наградной должен состоять из 7 роз, украшен эвкалиптом и рискусом, завернут в декоративную бумагу. Примерная стоимость такого букета определена в 2900 рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске начались поиски подрядчика с шоколадом для новогодних подарков. Начальная цена контракта — 227 тысяч рублей.

Преимущество для ФСИН: в Омске ищут шоколад для новогодних подарков
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Контракт#Бюджет#Цветы#Флористика#Награды#Государственные закупки#Поставщики
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