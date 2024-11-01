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Posted 1 ноября, 06:41

Published 1 ноября, 06:41

Modified 1 ноября, 07:56

Updated 1 ноября, 07:56

Горожане встретят Новый год в Омской крепости вместе с Владимиром Путиным

Подарок на Новый год. Горожане увидят Владимира Путина в Омской крепости

1 ноября 2024, 06:41
Фото: Дмитрия Рудакова. Телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста.

Горожане встретят Новый год в Омской крепости вместе с Владимиром Путиным

Новогодние гуляния в центре города продлятся с 23.30 до 03.00 часов.

Стало известно, состоятся ли в этом году новогодние гуляния в Омске. Мероприятие пройдет в Омской крепости в ночь с 31 декабря 2024 на 1 января 2025 года.

Организацией праздника, как сообщил мэр Сергей Шелест, займется департамент культуры. Народные гуляния начнутся в 23.30 и продлятся до 3 часов. В эту ночь, кстати, у всех гостей Омской крепости будет возможность увидеть президента Владимира Путина.

«Понимаю, что для омичей и гостей нашего города очень важно услышать поздравление президента страны Владимира Владимировича Путина — такая возможность будет обеспечена», — отметил Шелест.

Напомним, что как раз на территории крепости установят главную городскую елку. Ее открытие запланировано на 27 декабря. Установка и украшение елки обойдется почти в 3,2 млн рублей. Помимо этого, там же появятся горки для взрослых и детей.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Праздники#Омская область#Владимир Путин#Омская крепость#Новости#Обращение#Новый год 2025
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