Подарок на Новый год. Горожане увидят Владимира Путина в Омской крепости

Posted 1 ноября, 06:41
Published 1 ноября, 06:41
Modified 1 ноября, 07:56
Updated 1 ноября, 07:56
Стало известно, состоятся ли в этом году новогодние гуляния в Омске. Мероприятие пройдет в Омской крепости в ночь с 31 декабря 2024 на 1 января 2025 года.
Организацией праздника, как сообщил мэр Сергей Шелест, займется департамент культуры. Народные гуляния начнутся в 23.30 и продлятся до 3 часов. В эту ночь, кстати, у всех гостей Омской крепости будет возможность увидеть президента Владимира Путина.
«Понимаю, что для омичей и гостей нашего города очень важно услышать поздравление президента страны Владимира Владимировича Путина — такая возможность будет обеспечена», — отметил Шелест.
Напомним, что как раз на территории крепости установят главную городскую елку. Ее открытие запланировано на 27 декабря. Установка и украшение елки обойдется почти в 3,2 млн рублей. Помимо этого, там же появятся горки для взрослых и детей.