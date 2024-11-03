Трансляция

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2024
Громкое задержание, учебный конфликт и подготовка к праздникам. Главные темы недели
3 ноября, 10:43
Хоккей в кино. Матч омского «Авангарда» с «Сибирью» покажут в кинотеатре Новосибирска
3 сентября, 07:26
«Авангард» сегодня встретится с «Барысом» на Кубке Виктора Блинова
21 августа, 05:11
«Авангард» сегодня встретится с «Локомотивом». Рассказываем, где посмотреть матч
«Ястребы» уступают во втором раунде плей-офф со счетом 0:2.
20 марта, 04:04
2023
«Безобразие творится». Омичи снова пожаловались на работу общественного транспорта
По словам пассажиров, транспорта от ЖД вокзала до улицы Бархатовой настолько мало, что до работы приходится добираться несколько часов.
14 декабря 2023, 09:00
Омичей предупредили о кратковременном отключении телевещания
9 августа 2023, 09:25
Хоккей на большом экране. Омичам покажут выездные матчи в G-Drive Арене
Цена билетов на трибуну — 300 рублей, в бизнес-клуб — 600 рублей.
21 марта 2023, 05:55
2022
Путин объявил о принятии четырех новых территорий в состав России
Сегодня будут подписаны соответствующие договоры.
30 сентября 2022, 12:50

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