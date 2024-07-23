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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

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Обернулось «уголовкой». Исчезновением школьницы в Омске заинтересовались следователи

23 июля 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney
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Следком возбудил уголовное дело из-за исчезновения 15-летней школьницы в Омске

Девочка приехала в Омск с родителями из Москвы. Со вчерашнего дня о ее местонахождении ничего неизвестно.

Почти сутки прошли с пропажи 15-летней школьницы в Омске. Девочка отдыхала в гостинице «Ника» на Суворова со своими родителями-москвичами. Около 15 часов 22 июля она ушла на прогулку, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

В следкоме по факту пропажи школьницы возбудили уголовное дело. Обстоятельства случившегося и условия жизни девочки сейчас выясняют следователи.

Известно, что разыскиваемая была одета в розовую футболку, серые джинсы клеш и кроссовки. При себе у нее был темно-синий рюкзак и черная сумка. На вид девочке с темно-русыми, длинными волосами и карими глазами 15 лет. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей школьницы, просят сообщить по телефонам 123 либо 112.

В Омске уже сутки ищут 15-летную девочку, пропавшую в Парке Победы
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Следственный комитет#Розыск#Школьники#Уголовное дело#Новости#Пропал человек#Пропал ребенок#Пропажа
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