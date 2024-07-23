Обернулось «уголовкой». Исчезновением школьницы в Омске заинтересовались следователи

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Почти сутки прошли с пропажи 15-летней школьницы в Омске. Девочка отдыхала в гостинице «Ника» на Суворова со своими родителями-москвичами. Около 15 часов 22 июля она ушла на прогулку, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
В следкоме по факту пропажи школьницы возбудили уголовное дело. Обстоятельства случившегося и условия жизни девочки сейчас выясняют следователи.
Известно, что разыскиваемая была одета в розовую футболку, серые джинсы клеш и кроссовки. При себе у нее был темно-синий рюкзак и черная сумка. На вид девочке с темно-русыми, длинными волосами и карими глазами 15 лет. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей школьницы, просят сообщить по телефонам 123 либо 112.