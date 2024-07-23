Обернулось «уголовкой». Исчезновением школьницы в Омске заинтересовались следователи

Известно, что разыскиваемая была одета в розовую футболку, серые джинсы клеш и кроссовки. При себе у нее был темно-синий рюкзак и черная сумка. На вид девочке с темно-русыми, длинными волосами и карими глазами 15 лет. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей школьницы, просят сообщить по телефонам 123 либо 112.