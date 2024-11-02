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Posted 2 ноября, 11:38

Published 2 ноября, 11:38

Modified 2 ноября, 11:43

Updated 2 ноября, 11:43

Отец погибшей в Омске школьницы прокомментировал арест подозреваемого в убийстве

Пусть решает закон: отец погибшей в Омске москвички отреагировал на новые детали дела

2 ноября 2024, 11:38
Фото: 1MI.

Отец погибшей в Омске школьницы прокомментировал арест подозреваемого в убийстве

Отец 15-летней школьницы, погибшей в Омске, считает, что наказание должно быть справедливым, но не поддерживает пожизненное заключение или смертную казнь.

В Омске в результате жестокого преступления погибла 15-летняя школьница из Москвы. 2 ноября подозреваемого задержали и заключили под стражу до 23 декабря. После ареста предполагаемого преступника портал Om1.ru взял комментарий у отца погибшей девочки. Он поделился своими переживаниями и мыслями о случившемся.

Мужчина узнал о задержании подозреваемого из новостей, но, связанный обязательством о неразглашении, не может раскрывать детали до завершения следствия.

На прощальной церемонии с дочерью мужчина услышал от священника слова о том, что совершившие это злодеяние и те, кто им помогал, уже понесли суровое наказание — грех, который не сможет отпустить ни один человек на земле.

Что касается земного правосудия, отец погибшей школьницы считает, что наказание должно определяться законом. Однако он выразил сомнения в целесообразности пожизненного содержания преступников за счёт государства или применения смертной казни, считая такие меры неправильными.

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