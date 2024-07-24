Отец пропавшей в Омске школьницы из Москвы назвал свою версию исчезновения девочки

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
В своем комментарии «12 каналу» мужчина отметил, что его дочь точно попала в беду: девочка никогда не отключала телефон и при первой же возможности постаралась бы выйти на связь с родственниками или друзьями.
По мнению отца пропавшей школьницы, если девушка не связалась с близкими, значит, у нее отсутствует такая возможность и с ней что-то произошло — ребенок может нуждаться в помощи. Также мужчина рассказал корреспонденту РИА «Омскинформ», что всеми силами старается содействовать поискам ребенка: накануне отец пропавшей девочки общался с представителями Следственного комитета и давал показания — мужчина выразил надежду, что это поможет ускорить поиски.
Напомним, информация об исчезновении девочки появилась в понедельник, 22 июля: ребенка объявили в розыск, а Парк Победы — район, где пропал ребенок, начали обследовать с применением беспилотника. Поиски длятся уже третьи сутки.