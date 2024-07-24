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Published Сегодня, 02:27

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Updated Сегодня, 02:29

иллюстрация

Отец пропавшей в Омске школьницы из Москвы назвал свою версию исчезновения девочки

24 июля 2024, 02:27
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Отец пропавшей в Омске школьницы поделился своей версией исчезновения ребенка

Мужчина не согласился с версией побега девочки: школьница давно бы попыталась связаться с родителями.

В своем комментарии «12 каналу» мужчина отметил, что его дочь точно попала в беду: девочка никогда не отключала телефон и при первой же возможности постаралась бы выйти на связь с родственниками или друзьями.

По мнению отца пропавшей школьницы, если девушка не связалась с близкими, значит, у нее отсутствует такая возможность и с ней что-то произошло — ребенок может нуждаться в помощи. Также мужчина рассказал корреспонденту РИА «Омскинформ», что всеми силами старается содействовать поискам ребенка: накануне отец пропавшей девочки общался с представителями Следственного комитета и давал показания — мужчина выразил надежду, что это поможет ускорить поиски.

Напомним, информация об исчезновении девочки появилась в понедельник, 22 июля: ребенка объявили в розыск, а Парк Победы — район, где пропал ребенок, начали обследовать с применением беспилотника. Поиски длятся уже третьи сутки.

В Омске уже сутки ищут 15-летную девочку, пропавшую в Парке Победы
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#Илья Скобин#Происшествия#Полиция#Омск#Следственный комитет#Розыск#Москва#Родители#Беспилотник#Новости#Телефон#Поиск#Пропажа#Связь#Школьница#Парк Победы#Беда
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