Отец пропавшей в Омске школьницы из Москвы назвал свою версию исчезновения девочки

По мнению отца пропавшей школьницы, если девушка не связалась с близкими, значит, у нее отсутствует такая возможность и с ней что-то произошло — ребенок может нуждаться в помощи. Также мужчина рассказал корреспонденту РИА «Омскинформ», что всеми силами старается содействовать поискам ребенка: накануне отец пропавшей девочки общался с представителями Следственного комитета и давал показания — мужчина выразил надежду, что это поможет ускорить поиски.