Судим за насилие. В Омске задержали подозреваемого в убийстве 15-летней москвички

Напомним, 22 июля 15-летняя девочка, приехавшая из Москвы, вышла из гостиницы на улице Суворова, где она проживала с родителями, и направилась на прогулку в Парк Победы. Однако обратно школьница так и не вернулась, и вскоре родители сообщили о ее исчезновении в полицию.