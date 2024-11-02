Судим за насилие. В Омске задержали подозреваемого в убийстве 15-летней москвички

Posted 2 ноября, 09:24
Published 2 ноября, 09:24
Modified 2 ноября, 09:48
Updated 2 ноября, 09:48
В Омске нашли подозреваемого в убийстве 15-летней москвички. В ходе следственных и оперативных мероприятий был задержан 41-летний местный житель, ранее судимый за насильственные преступления. Подозреваемого задержали по месту работы, ему предъявили обвинение в убийстве.
Куйбышевский районный суд города 2 ноября рассмотрел ходатайство следователей об избрании меры пресечения для подозреваемого. Суд постановил заключить его под стражу до 23 декабря 2024 года. Прокуратура Омской области поддержала это решение, дело находится под строгим контролем.
Напомним, 22 июля 15-летняя девочка, приехавшая из Москвы, вышла из гостиницы на улице Суворова, где она проживала с родителями, и направилась на прогулку в Парк Победы. Однако обратно школьница так и не вернулась, и вскоре родители сообщили о ее исчезновении в полицию.
На следующий день, 23 июля, пресс-центр УМВД по Омской области объявил о начале поисков пропавшей школьницы. В это время отец девочки в интервью местным СМИ выразил уверенность, что его дочь попала в беду, так как она всегда оставалась на связи и никогда не отключала телефон без причины. Он активно сотрудничал с правоохранительными органами, надеясь ускорить поиски.
К сожалению, 25 июля, спустя три дня после исчезновения, тело девочки было обнаружено в районе лодочной станции на улице 3-я Островская. Это печальное известие подтвердило худшие опасения родителей. Ранее знакомая семьи погибшей девочки рассказала о её жизни и воспитании, опровергнув слухи, распространяемые в интернете. Она подчеркнула, что девочка росла в любящей семье и получила хорошее воспитание.