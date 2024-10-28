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Posted 28 октября, 12:10

Published 28 октября, 12:10

Modified 28 октября, 12:14

Updated 28 октября, 12:14

В ОмГУ назвали поведение студента с перцовым баллончиком вопиющим случаем

«Вопиющий случай». В ОмГУ прокомментировали нападение на преподавателя с «перцовкой»

28 октября 2024, 12:10
Фото: gorod55.ru

В ОмГУ назвали поведение студента с перцовым баллончиком вопиющим случаем

В вузе рассказали, что ранее между студентом и преподавателем не было конфликтов, сейчас руководство разбирается в обстоятельствах инцидента.

Сегодня днем во втором корпусе ОмГУ им. Достоевского, расположенного на проспекте Мира, студент распылил перцовый баллончик в лицо преподавателя. Это произошло после того, как молодой человек провалил очередной экзамен для перехода на следующий курс. Сейчас прокуратура Советского округа проводит проверку инцидента.

Ситуацию прокомментировали и в вузе, назвав поведение студента «вопиющим случаем». При этом отмечается, что ранее между второгодником и преподавателем не было конфликтов.

«Преподавателю оказана медицинская помощь, и сейчас он находится на рабочем месте. Это вопиющий случай, который у сотрудников и студентов вуза вызывает резко отрицательную реакцию. Руководство факультета, университета разбираются в обстоятельствах произошедшего», — рассказали в ОмГУ.
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Университет#Нападение#Новости#ОмГУ#Корпус омгу#Перцовый баллончик#Перцовый газ
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