«Вопиющий случай». В ОмГУ прокомментировали нападение на преподавателя с «перцовкой»

Сегодня днем во втором корпусе ОмГУ им. Достоевского, расположенного на проспекте Мира, студент распылил перцовый баллончик в лицо преподавателя. Это произошло после того, как молодой человек провалил очередной экзамен для перехода на следующий курс. Сейчас прокуратура Советского округа проводит проверку инцидента.