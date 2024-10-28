«Вопиющий случай». В ОмГУ прокомментировали нападение на преподавателя с «перцовкой»

Posted 28 октября, 12:10
Published 28 октября, 12:10
Modified 28 октября, 12:14
Updated 28 октября, 12:14
Сегодня днем во втором корпусе ОмГУ им. Достоевского, расположенного на проспекте Мира, студент распылил перцовый баллончик в лицо преподавателя. Это произошло после того, как молодой человек провалил очередной экзамен для перехода на следующий курс. Сейчас прокуратура Советского округа проводит проверку инцидента.
Ситуацию прокомментировали и в вузе, назвав поведение студента «вопиющим случаем». При этом отмечается, что ранее между второгодником и преподавателем не было конфликтов.
«Преподавателю оказана медицинская помощь, и сейчас он находится на рабочем месте. Это вопиющий случай, который у сотрудников и студентов вуза вызывает резко отрицательную реакцию. Руководство факультета, университета разбираются в обстоятельствах произошедшего», — рассказали в ОмГУ.