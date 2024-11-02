Шашлычки, тунец, тирамису. В Омске делегации накормят из бюджета на 800 тысяч

Posted 2 ноября, 06:56
Published 2 ноября, 06:56
Modified 2 ноября, 06:58
Updated 2 ноября, 06:58
Аппарат губернатора и правительства Омской области планирует потратить до нового года 800 тысяч рублей на организацию торжественных мероприятий для делегаций. Заявка сегодня, 2 ноября, появилась на сайте госзакупок. Предложения принимаются до 18 ноября.
Срок контракта рассчитан до конца 2024 года. Источником финансирования указан областной бюджет.
«Ассортимент заказных блюд и напитков (в том числе спиртных), должен учитывать пожелания заказчика, национальные, религиозные традиции, соответствовать специализации мероприятия. В ассортименте должны присутствовать оригинальные, изысканные, заказные и фирменные блюда, блюда национальных (этнических) кухонь, десерты и напитки собственного производства», — говорится в документах.
Также в проекте контракта присутствуют требования к посуде, сервировке, уровню подготовки официантов и их форменной одежде.
В документах представлено примерное меню. Так, завтрак может включать блины фаршированные лососем или лисичками, мини-брускетты с ростбифом и томатами, штрудели, расстегаи. На обед для делегаций можно будет приготовить борщ с телятиной и сметаной, речную форель с пряными травами, с картофелем и шпинатом, канапе утиное магре с манго.
Также изыски включает в себя и меню на ужин: мини-шашлычок из креветок и куриного филе, салат с тунцом, медальоны из индейки в беконе, клубничное тирамису или мусс из манго с шоколадным кремом и другие позиции.
Ранее Аппарат губернатора и правительства объявил о поисках поставщика наградных букетов, хвойных гирлянд и венков. Контракт рассчитан на весь 2025 год. Его максимальная сумма составит 597 тысяч рублей.