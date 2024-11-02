Шашлычки, тунец, тирамису. В Омске делегации накормят из бюджета на 800 тысяч

В документах представлено примерное меню. Так, завтрак может включать блины фаршированные лососем или лисичками, мини-брускетты с ростбифом и томатами, штрудели, расстегаи. На обед для делегаций можно будет приготовить борщ с телятиной и сметаной, речную форель с пряными травами, с картофелем и шпинатом, канапе утиное магре с манго.