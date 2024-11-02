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Posted 2 ноября, 06:56

Published 2 ноября, 06:56

Modified 2 ноября, 06:58

Updated 2 ноября, 06:58

Иллюстрация

Шашлычки, тунец, тирамису. В Омске делегации накормят из бюджета на 800 тысяч

2 ноября 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация

Омское правительство планирует потратить на обеды для делегаций 800 тысяч

Сюжет
Госзакупки
В меню должны присутствовать оригинальные, изысканные и фирменные блюда, десерты и напитки собственного производства.

Аппарат губернатора и правительства Омской области планирует потратить до нового года 800 тысяч рублей на организацию торжественных мероприятий для делегаций. Заявка сегодня, 2 ноября, появилась на сайте госзакупок. Предложения принимаются до 18 ноября.

Срок контракта рассчитан до конца 2024 года. Источником финансирования указан областной бюджет.

«Ассортимент заказных блюд и напитков (в том числе спиртных), должен учитывать пожелания заказчика, национальные, религиозные традиции, соответствовать специализации мероприятия. В ассортименте должны присутствовать оригинальные, изысканные, заказные и фирменные блюда, блюда национальных (этнических) кухонь, десерты и напитки собственного производства», — говорится в документах.

Также в проекте контракта присутствуют требования к посуде, сервировке, уровню подготовки официантов и их форменной одежде.

В документах представлено примерное меню. Так, завтрак может включать блины фаршированные лососем или лисичками, мини-брускетты с ростбифом и томатами, штрудели, расстегаи. На обед для делегаций можно будет приготовить борщ с телятиной и сметаной, речную форель с пряными травами, с картофелем и шпинатом, канапе утиное магре с манго.

Также изыски включает в себя и меню на ужин: мини-шашлычок из креветок и куриного филе, салат с тунцом, медальоны из индейки в беконе, клубничное тирамису или мусс из манго с шоколадным кремом и другие позиции.

Ранее Аппарат губернатора и правительства объявил о поисках поставщика наградных букетов, хвойных гирлянд и венков. Контракт рассчитан на весь 2025 год. Его максимальная сумма составит 597 тысяч рублей.

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#Евгений Игишев#Омск#Бюджет#Госзакупки#Питание#Посуда#Напитки
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