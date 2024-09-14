Знакомая погибшей в Омске 15-летней москвички рассказала, как жила семья девочки

Posted 14 сентября, 11:38
Published 14 сентября, 11:38
Modified 14 сентября, 11:41
Updated 14 сентября, 11:41
В конце июля в Иртыше обнаружили тело 15-летенй школьницы из Москвы, которая приехала в Омск с родителями. До сих пор неизвестно, что именно стало причиной смерти девочки, в ситуации продолжают разбираться правоохранительные органы. Во время поисков, как и сейчас, пользователи соцсетей строят догадки, почему ситуация закончилась плачевно и виновны ли в таком исходе родители погибшей.
О жизни школьницы и условиях, в которых она росла, подробнее рассказала знакомая семьи. Женщина призналась, что не понимает поведения людей в интернете и хочет пролить свет на ситуацию.
«Я недоумеваю, откуда у людей столько ненависти и злости, а ещё желания высказаться и выдать умопомрачительную версию произошедшего за правду. В Интернете люди пишут свои разнообразные домыслы, я считаю своим долгом поддержать семью и рассказать правду», — передает слова женщины omsk.aif.ru.
Знакомая семьи говорит о девочке только хорошее и считает воспитание, которое ей дали родители, прекрасным.
«Охарактеризовать девочку я могу только с положительной стороны. Она была инициативна, доброжелательна и талантлива. Родители поощряли ее увлечения, помогали, поддерживали. Это прекрасная любящая семья. Произошедшее с ней для меня и для всех, кто знал ее — огромная трагедия», — добавила женщина.
Она также добавила, что не понимает нападок на родителей, в частности комментариев в сети о том, что отец школьницы выглядит недостаточно печальным.
«Какими люди должны быть в момент ужаса? Не испуганными? В шоке они не должны быть? Просто выть и реветь? То, что отец остался искать дочь, а мать увезла двоих детей домой подальше от неизвестности — это нормально. Я лично общалась с этими людьми — родителями погибшей. Это совершенно нормальная любящая семья», — подчеркнула собеседница агентства.
Женщина призвала пользователей не распускать слухи о трагедии и проявить человечность, как домыслы не помогут расследованию и не уменьшат боли близких.