Знакомая погибшей в Омске 15-летней москвички рассказала, как жила семья девочки

В конце июля в Иртыше обнаружили тело 15-летенй школьницы из Москвы, которая приехала в Омск с родителями. До сих пор неизвестно, что именно стало причиной смерти девочки, в ситуации продолжают разбираться правоохранительные органы. Во время поисков, как и сейчас, пользователи соцсетей строят догадки, почему ситуация закончилась плачевно и виновны ли в таком исходе родители погибшей.