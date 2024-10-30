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Posted 30 октября, 12:17

Published 30 октября, 12:17

Modified 30 октября, 12:19

Updated 30 октября, 12:19

Бастрыкин взял под контроль дело о нападении омского студента на преподавателя

Бастрыкин взял под контроль дело о нападении омского студента на преподавателя

30 октября 2024, 12:17
Фото: Изображение Midjourney.
Председатель следкома взял под личный контроль расследование инцидента в ОмГУ, где студент напал на преподавателя с перцовым баллончиком из-за неудовлетворительной оценки.

28 октября студент ОмГУ напал на своего преподавателя с перцовым баллончиком. Причиной этого поступка стала неудовлетворительная оценка, которую студент получил на пересдаче экзамена. По словам очевидцев, конфликт возник из-за отказа преподавателя поставить студенту положительную оценку.

В результате атаки преподаватель получил серьезные повреждения и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Врачи оказали ему необходимую помощь, и на данный момент его состояние стабилизировалось.

Прокуратура Омской области отреагировала на произошедший инцидент с полной серьезностью. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения вреда здоровью с применением перцового баллончика.

Сейчас же лично вмешался в ситуацию и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю следственного управления по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о ходе расследования.

Напомним, что в Центральном округе произошел конфликт между двумя 17-летними молодыми людьми. Один из них применил физическую силу и угрожал ножом, а также украл банковскую карту, с которой позже были списаны деньги.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Уголовное дело#Студент#Новости#ОмГУ#Александр Бастрыкин#Конфликт#Преподаватель#Вред здоровью#Перцовый баллончик#Медицинская помощь#Оценка#Следственный комитет России
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