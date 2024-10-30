Бастрыкин взял под контроль дело о нападении омского студента на преподавателя

Posted 30 октября, 12:17
Published 30 октября, 12:17
Modified 30 октября, 12:19
Updated 30 октября, 12:19
28 октября студент ОмГУ напал на своего преподавателя с перцовым баллончиком. Причиной этого поступка стала неудовлетворительная оценка, которую студент получил на пересдаче экзамена. По словам очевидцев, конфликт возник из-за отказа преподавателя поставить студенту положительную оценку.
В результате атаки преподаватель получил серьезные повреждения и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Врачи оказали ему необходимую помощь, и на данный момент его состояние стабилизировалось.
Прокуратура Омской области отреагировала на произошедший инцидент с полной серьезностью. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения вреда здоровью с применением перцового баллончика.
Сейчас же лично вмешался в ситуацию и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю следственного управления по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о ходе расследования.
Напомним, что в Центральном округе произошел конфликт между двумя 17-летними молодыми людьми. Один из них применил физическую силу и угрожал ножом, а также украл банковскую карту, с которой позже были списаны деньги.