В Омске главная городская елка откроется за три дня до Нового года

Posted 22 октября, 06:03
Published 22 октября, 06:03
Modified 22 октября, 06:17
Updated 22 октября, 06:17
Как рассказал мэр Сергей Шелест, в Омске определились с местом для главной городской елки, где пройдут массовые гуляния и празднования в канун Нового года. Главный праздник состоится на территории музея-исторического парка «Омская крепость».
В этом году праздник пройдет под эгидой слогана «Верь! Мечтай! Всё сбудется!», уточнил мэр. Ранее он также сообщал, что в городе стартовали аукционы для предпринимателей, желающих торговать новогодними елками, гирляндами и лапником на муниципальных площадках. В разных округах города заявки принимают до конца ноября, а торговые точки планируется открыть в начале декабря.
Как уже писал Город55, в Омск также заглянет волшебный поезд с Дедом Морозом. Он направится из Иркутской области в большое путешествие по 60 городам, а остановится в Великом Устюге. Омичи смогут купить билеты ближе к датам проведения праздника, это 19 декабря.