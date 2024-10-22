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Posted 22 октября, 06:03

Published 22 октября, 06:03

Modified 22 октября, 06:17

Updated 22 октября, 06:17

Стало известно, где и когда в Омске откроется главная городская елка

В Омске главная городская елка откроется за три дня до Нового года

22 октября 2024, 06:03
Фото: 1MI

Стало известно, где и когда в Омске откроется главная городская елка

Сюжет
Праздник
Праздник начнется в 16:00. Для омичей приготовили много интересностей.

Как рассказал мэр Сергей Шелест, в Омске определились с местом для главной городской елки, где пройдут массовые гуляния и празднования в канун Нового года. Главный праздник состоится на территории музея-исторического парка «Омская крепость».

В этом году праздник пройдет под эгидой слогана «Верь! Мечтай! Всё сбудется!», уточнил мэр. Ранее он также сообщал, что в городе стартовали аукционы для предпринимателей, желающих торговать новогодними елками, гирляндами и лапником на муниципальных площадках. В разных округах города заявки принимают до конца ноября, а торговые точки планируется открыть в начале декабря.

Как уже писал Город55, в Омск также заглянет волшебный поезд с Дедом Морозом. Он направится из Иркутской области в большое путешествие по 60 городам, а остановится в Великом Устюге. Омичи смогут купить билеты ближе к датам проведения праздника, это 19 декабря.

Театр, игры и новогодняя сказка: в Омск приедет волшебный поезд деда Мороза
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#Кристина Антоносян#Омск#Новый год#Омская крепость#Билеты#Новости#Сергей Шелест#Праздник#Городская елка
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