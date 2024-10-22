В Омске главная городская елка откроется за три дня до Нового года

В этом году праздник пройдет под эгидой слогана «Верь! Мечтай! Всё сбудется!», уточнил мэр. Ранее он также сообщал, что в городе стартовали аукционы для предпринимателей, желающих торговать новогодними елками, гирляндами и лапником на муниципальных площадках. В разных округах города заявки принимают до конца ноября, а торговые точки планируется открыть в начале декабря.