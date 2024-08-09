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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

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Обрушение дома, экстренная посадка лайнера и квартира с винным погребом. Омск сегодня

9 августа 2024, 14:39
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Ленинском округе Омска обрушилась часть трехэтажного аварийного дома

Сегодня ночью в аварийном доме на улице Новосортировочная, 23, началось обрушение. В одной из квартир обвалился пол в ванне, а по стенам пошли трещины. В городской администрации сообщили, что всем жителям постройки предложено переехать в муниципальное жилье маневренного фонда. Ситуацию контролирует прокуратура.

«Часть 1-го этажа ушла в подвал». В Ленинском округе Омска обрушился трехэтажный дом
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Новость №2. Самолет сообщением «Омск-Москва» совершил экстренную посадку в Казани

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Омска в Москву, экстренно сел в аэропорту Казани. Как оказалось позже, долететь до места назначения без остановок не удалось из-за больного пассажира на борту. В столице Татарстана командир воздушного судна запросил скорую помощь.

Летевший из Омска в Москву самолет из-за пассажира совершил экстренную посадку
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Новость №3. В Омске выставили на продажу квартиру с камином и погребом

Омичам предложили купить квартиру в доме 1908 года постройки по улице Комиссаровская, 18, за 30 млн рублей. В помещении насчитывается четыре комнаты, есть камин и даже винный погреб. Потенциальным покупателям предлагают жарить шашлык прямо у себя в комнате. По словам хозяев, сейчас они доделывают ремонт крыши, а перепланировка в квартире узаконена. Окна выходят на Ленинградский мост.

Камин с мангалом и винный погреб: в Омске продают квартиру за 30 миллионов рублей
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