Обрушение дома, экстренная посадка лайнера и квартира с винным погребом. Омск сегодня

Омичам предложили купить квартиру в доме 1908 года постройки по улице Комиссаровская, 18, за 30 млн рублей. В помещении насчитывается четыре комнаты, есть камин и даже винный погреб. Потенциальным покупателям предлагают жарить шашлык прямо у себя в комнате. По словам хозяев, сейчас они доделывают ремонт крыши, а перепланировка в квартире узаконена. Окна выходят на Ленинградский мост.