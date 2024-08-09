Обрушение дома, экстренная посадка лайнера и квартира с винным погребом. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Новость №1. В Ленинском округе Омска обрушилась часть трехэтажного аварийного дома
Сегодня ночью в аварийном доме на улице Новосортировочная, 23, началось обрушение. В одной из квартир обвалился пол в ванне, а по стенам пошли трещины. В городской администрации сообщили, что всем жителям постройки предложено переехать в муниципальное жилье маневренного фонда. Ситуацию контролирует прокуратура.
Новость №2. Самолет сообщением «Омск-Москва» совершил экстренную посадку в Казани
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Омска в Москву, экстренно сел в аэропорту Казани. Как оказалось позже, долететь до места назначения без остановок не удалось из-за больного пассажира на борту. В столице Татарстана командир воздушного судна запросил скорую помощь.
Новость №3. В Омске выставили на продажу квартиру с камином и погребом
Омичам предложили купить квартиру в доме 1908 года постройки по улице Комиссаровская, 18, за 30 млн рублей. В помещении насчитывается четыре комнаты, есть камин и даже винный погреб. Потенциальным покупателям предлагают жарить шашлык прямо у себя в комнате. По словам хозяев, сейчас они доделывают ремонт крыши, а перепланировка в квартире узаконена. Окна выходят на Ленинградский мост.