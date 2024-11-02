gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Стоимость квартир

Выбрать дату
2024
Роскошь и комфорт за 70 млн рублей: какие двухуровневые квартиры продают в Омске
2 ноября, 03:58
Цены упадут? Омичам дали советы по покупке квартир после отмены льготной ипотеки
20 августа, 09:45
Обрушение дома, экстренная посадка лайнера и квартира с винным погребом. Омск сегодня
9 августа, 14:39
Стоит ли оформлять ипотеку для покупки жилья в 2024 году
Стоит ли брать ипотеку? О личном опыте покупки квартиры в ипотеку в Москве в 2024 году — в материале Города55.
12 июля, 13:49
Непредсказуемый рынок. В некоторых регионах России упали цены на жилье
Перед отменой льготной ипотеки рынок недвижимости в некоторых регионах начал вести себя непредсказуемо: спрос растет, а цены на новостройки снижаются.
18 июня, 10:01
Копить годами. Топ-5 регионов России, в которых цены на жилье растут быстрее всего
Оказалось, что наиболее быстро растущие цены на жилье — в провинции.
11 июня, 13:37
Под подушку или купить двушку? Эксперт рассказал, куда лучше вкладывать деньги
20 февраля, 08:50
Стало известно, когда и кому сейчас выгодно покупать квартиру
5 февраля, 11:27
Омск вошел в десятку регионов по недоступности покупки квартир в новостройках
2 февраля, 12:00
2023
В Омске цены на большие квартиры подскочили до шести миллионов за год
13 сентября 2023, 03:15
Лучшие районы Омска для проживания в квартире
28 июля 2023, 10:30
Недосягаемые высоты. Цена одного «квадрата» в омской новостройке достигла 104 тысяч
29 июня 2023, 06:18
В тройке лидеров. В Омске неожиданно сильно упали цены на квартиры в новостройках
3 июня 2023, 12:21
Дома из золота. В Омске за год взлетели цены на квартиры в новостройках
Рост цен произошел и на вторичной рынке недвижимости.
5 мая 2023, 06:02

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика