Аварийный дом

Для многоэтажной застройки. Мэрия Омска изъяла у собственника квартиру в ветхом доме

Мэр города Сергей Шелест подписал постановление, согласно которому у собственника изымается квартира в аварийном доме на улице 3-й Разъезд, позже на этом месте планируется возвести многоэтажной дом.