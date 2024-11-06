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Аварийный дом

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Ноябрь
«Рушится со всех сторон»: омичи пожаловались на состояние жилого дома Старом Кировске
6 ноября, 14:24
Сентябрь
Для многоэтажной застройки. Мэрия Омска изъяла у собственника квартиру в ветхом доме
Мэр города Сергей Шелест подписал постановление, согласно которому у собственника изымается квартира в аварийном доме на улице 3-й Разъезд, позже на этом месте планируется возвести многоэтажной дом.
20 сентября, 13:32
«Страшно ходить». Жители омских Нефтяников пожаловались на опасные аварийные дома
5 сентября, 14:30
Август
«Никому до нас нет дела». В омских Нефтяниках затапливает дом из-за трещины на стене
31 августа, 06:56
Омичи из городка Нефтяников рассказали о пожаре в подвале своего дома
27 августа, 12:08
Омский следком начал проверку прав жильцов аварийного дома после «Мужского/женского»
19 августа, 13:49
«Собираются бомжи и наркоманы». Омичи пожаловались на заброшенный дом в центре города
12 августа, 13:04
Обрушение дома, экстренная посадка лайнера и квартира с винным погребом. Омск сегодня
9 августа, 14:39
Омская прокуратура начала проверку после обрушения пола в аварийной трехэтажке
9 августа, 06:18
Июнь
Омская прокуратура отправилась в суд, чтобы расселить людей из разрушающегося дома
Барак на 27-й Северной признали аварийным, износ здания составляет 75%.
25 июня, 13:14
Важно. Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушений прав жильцов дома на Пригородной
14 июня, 03:42
Неудачное расселение, испорченный памятник и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня
10 июня, 14:54
Режим готовности к ЧС, токсичные газы в воздухе и поножовщина в депо. Омск в субботу
8 июня, 14:05
В Стамбуле рухнула жилая «трехэтажка»: есть жертвы, под завалами остаются выжившие
Что стало причиной обрушения — неизвестно: местные жители не слышали звуки взрыва или хлопка, а губернатор Стамбула заявил, что дом рухнул «сам по себе».
2 июня, 08:57
Май
Может рухнуть. В Омске через суд пытаются расселить аварийный дом на ул. Энергетиков
29 мая, 05:31
Прокуратура в деле. В Омске с марта не могут расселить аварийный дом на Магистральной
28 мая, 02:59
Омская администрация признала авариным 107-летний многоквартирный дом
22 мая, 13:58
Апрель
Палатка-убийца, обрушение дома и задержание взрывателя банкоматов. Омск сегодня
29 апреля, 14:00
Остался вопрос. Снесут ли аварийную жилую трехэтажку в Омске после обрушения
Прокуратура уже включилась в дело и разбирается в деталях этого происшествия и незавершенного расселения.
29 апреля, 04:25
Строить или сносить? На обследование омского долгостроя на Московке-2 выделили 1 млн
22 апреля, 07:28

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