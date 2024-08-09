«Часть 1-го этажа ушла в подвал». В Ленинском округе Омска обрушился трехэтажный дом

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Сегодня в омском паблике опубликовали фотографии дома по адресу Новосортировочная, 23, в котором началось обрушение. В доме четыре подъезда, всего 27 квартир. К счастью, никто из жильцов не пострадал.
«Часть первого этажа ушла в подвал, по стенам пошли трещины», — рассказали омичи в паблике «ЧП Омск».
Чуть позже администрация города прокомментировала ситуацию и сообщила, что сейчас всем жителям предложено переехать в муниципальное жилье маневренного фонда.
«Администрацией Ленинского округа предоставлен необходимый транспорт и грузчики. Жители квартиры, в которой произошел инцидент, по информации департамента жилищной политики, уже готовятся к переезду», — уточнили власти.
Отметим, что дом признали аварийным еще пару лет назад. Сейчас его обслуживанием занимается управляющая компания «Микрорайон Радуга».