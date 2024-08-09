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Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

иллюстрация

«Часть 1-го этажа ушла в подвал». В Ленинском округе Омска обрушился трехэтажный дом

9 августа 2024, 05:35
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Ленинском округе Омска обрушился трехэтажный дом

Дом был построен в 1953 году. В 2022 году его признали аварийным.

Сегодня в омском паблике опубликовали фотографии дома по адресу Новосортировочная, 23, в котором началось обрушение. В доме четыре подъезда, всего 27 квартир. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

«Часть первого этажа ушла в подвал, по стенам пошли трещины», — рассказали омичи в паблике «ЧП Омск».
место происшествияместо происшествия
место происшествияместо происшествия
место происшествия
Фото: Паблик «ЧП Омск»

Чуть позже администрация города прокомментировала ситуацию и сообщила, что сейчас всем жителям предложено переехать в муниципальное жилье маневренного фонда.

«Администрацией Ленинского округа предоставлен необходимый транспорт и грузчики. Жители квартиры, в которой произошел инцидент, по информации департамента жилищной политики, уже готовятся к переезду», — уточнили власти.

Отметим, что дом признали аварийным еще пару лет назад. Сейчас его обслуживанием занимается управляющая компания «Микрорайон Радуга».

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