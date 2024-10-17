gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Экстренная посадка

Выбрать дату
Октябрь
Экстренная посадка: самолет «Сибири» с больным пассажиром прервал рейс в Омске
Самолет авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Баку — Новосибирск, совершил экстренную посадку в Омске из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.
17 октября, 11:01
Сняли кабины и двигатели. Самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать на детали
15 октября, 07:58
В омском аэропорту экстренно сел самолет, летевший из Барнаула в Сочи
3 октября, 12:09
Сентябрь
Участники омской IT-конференции едва не стали причиной экстренной посадки самолета
8 сентября, 08:01
Август
Ушел на дополнительный круг. В Омске самолет не смог приземлиться с первого раза
12 августа, 08:31
Обрушение дома, экстренная посадка лайнера и квартира с винным погребом. Омск сегодня
9 августа, 14:39
Летевший из Омска в Москву самолет из-за пассажира совершил экстренную посадку
9 августа, 10:35
Июль
Самолеты, летевшие в новосибирский аэропорт, экстренно приземлились в Омске
29 июля, 02:41
Апрель
Пилот, посадивший самолет в пшеничное поле, уволился из «Уральских авиалиний»
Пилот Сергей Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию, это произошло после окончания расследования Росавиации.
17 апреля, 11:58
Стало известно, сколько «Уральские авиалинии» потратили на содержание самолета в поле
12 апреля, 10:29
Март
Медлить было нельзя. Самолет рейса Омск-Москва экстренно приземлился в Екатеринбурге
11 марта, 07:42
В отпуске? Посадившие в поле самолет Сочи-Омск пилоты до сих пор не вышли на работу
Мужчин не допускают к работе, а держат в отпуске без сохранения зарплаты.
5 марта, 06:37
Февраль
Гонки с ДПС, экскурсия к самолету в пшеничном поле и банда сутенеров. Омск сегодня
16 февраля, 14:03
Январь
Суп с личинками, бедственное строительство и экстренная посадка. Омск сегодня
29 января, 14:39
Важно. Самолет, летевший из Уфы в Омск, подал сигнал бедствия
25 января, 04:00
Арендовали поле. Самолет рейса Омск-Сочи простоит под Новосибирском еще год
9 января, 11:37
Декабрь 2023
Спутник холодов. Самолет рейса Сочи-Омск до сих пор находится в пшеничном поле
26 декабря 2023, 11:52
Может пойти в утиль. Экстренно севший в поле самолет Сочи-Омск разберут на запчасти
Пока непонятно, экономически целесообразно ли восстанавливать воздушное судно или лучше сдать его в утиль.
7 декабря 2023, 05:56
Без комментариев. Посадившим в поле самолет Сочи-Омск пилотам предложили уволиться
6 декабря 2023, 10:11
Ноябрь 2023
Важно. Одна критика. В Росавиации оценили расследование посадки самолета Сочи-Омск в поле
17 ноября 2023, 08:10

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика