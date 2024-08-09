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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

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Летевший из Омска в Москву самолет из-за пассажира совершил экстренную посадку

9 августа 2024, 10:35
Фото: 1MI
Иллюстрация
Борт «Уральских авиалиний» 9 августа незапланированно приземлился в Казани.

Сегодня стало известно, что самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Омска в Москву, не смог приземлиться в столице. По информации телеграм-канала «Aviaincident», борту пришлось уйти на незапланированную посадку в аэродром в Казани.

Долететь сразу до места назначения, московского аэропорта, не удалось из-за больного пассажира на борту. Приземлившись в Казани, командир воздушного судна запросил скорую.

Ранее Город55, напомним, рассказывал о судьбе другого самолета компании «Уральские авиалинии». Судно, которое осенью прошлого года отправилось на экстренную посадку в поле под Новосибирском, решили все-таки разобрать. К разбору на запчасти планируют приступить через две недели.

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#Юлия Истомина#Общество#Самолет#Омск#Омская область#Аэропорт#Москва#Пассажиры#Новости#Казань#Борт#Экстренная посадка#Уральские авиалинии
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