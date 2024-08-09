Летевший из Омска в Москву самолет из-за пассажира совершил экстренную посадку

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Сегодня стало известно, что самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Омска в Москву, не смог приземлиться в столице. По информации телеграм-канала «Aviaincident», борту пришлось уйти на незапланированную посадку в аэродром в Казани.
Долететь сразу до места назначения, московского аэропорта, не удалось из-за больного пассажира на борту. Приземлившись в Казани, командир воздушного судна запросил скорую.
Ранее Город55, напомним, рассказывал о судьбе другого самолета компании «Уральские авиалинии». Судно, которое осенью прошлого года отправилось на экстренную посадку в поле под Новосибирском, решили все-таки разобрать. К разбору на запчасти планируют приступить через две недели.